Марина Арістова про пластичну операцію, стосунки з колишнім і ще одну вагітність: ексклюзивне інтерв'ю Фокусу

Марина Арістова розповіла Фокусу про стосунки з ексчоловіком, пластичні операції та роман з Максом Леоновим. Крім цього, інфлюенсерка відповіла, чи готова стати головною героїнею шоу "Холостячка".

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Інфлюенсерка, телеведуча і бізнесвумен Марина Арістова розповіла в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу, чи планує народження ще однієї дитини, чи справді має роман з Максом Леоновим і чи робила пластичні операції, щоб мати молодший вигляд.

Марина Арістова — ким сьогодні себе позиціонує? Як влаштоване ваше життя? Ви мама, блогер, бізнес-леді, громадський діяч?

Знаєте, недарма вибрано слово мультиінноваторка. Я людина, яка в різних сферах життя робить інновації. Так, я мама, але не стандартна мама, яка намагається поєднувати і материнство, і роботу. Я точно не блогерка, я інфлюенсерка. І це для мене — нести людям цінні смисли. Я бізнес-леді, так, я генерую дуже багато напрямків різних бізнесів із різних сфер життя. І дуже це люблю. Я ще й стартапер у бізнесах. Громадський діяч, так, тому що роблю дуже крутий проєкт "Думка дня", в якому порушуються соціальні проблеми, і на якому ми допомагаємо збирати кошти на благодійність.

Ви розлучилися зі своїм чоловіком, депутатом Юрієм Арістовим після 13 років шлюбу. Маєте двох спільних дітей. Чи спілкується Юрій із дітьми сьогодні?

Звісно, Юрій регулярно спілкується з дітьми, підтримує з ними теплі стосунки, забирає їх на вихідні. І в нас нормальні батьківські стосунки.

Марина Арістова Фото: Прес-служба

Чи вдалося зберегти стосунки після розлучення?

Так, нам вдалося зберегти добрі стосунки двох свідомих батьків. І я дуже цим пишаюся.

Особисте життя Марини Арістової сьогодні? У мережі ходить багато чуток, наприклад, про те, що у вас роман із Максом Леоновим. Так це правда? Чи вільне сьогодні ваше серце?

Чутки — це лише чутки. З Максом Леоновим нас об'єднує дружба. Чи вільне сьогодні моє серце? Зараз так, воно вільне.

В Україні досить популярний проєкт "Холостяк" і "Холостячка". Одного разу ви вже були частиною одного з них. Чи готові були б стати головною героїнею "Холостячки"?

Я вважаю, що зараз не на часі саме проєкт "Холостячка", але якби мені зараз запропонували, я б залюбки розглянула цю пропозицію, бо це про неймовірний досвід і дуже круті емоції.

Скільки сьогодні заробляє Марина Арістова? І скільки доводиться витрачати на місяць?

Марина Арістова заробляє достатньо для того, щоб утримувати себе і своїх дітей.

Марина Арістова Фото: Прес-служба

Ви мама трьох діточок, чи плануєте ще поповнення? Можливо, розглядаєте варіант усиновлення?

Я мама трьох діточок, і це велика відповідальність. Тим паче зараз я мама після розлучення. Тому на сьогодні не розглядаю усиновлення чи вагітності, бо хочеться підняти цих трьох дітей на ноги. Але в майбутньому все можливо.

Розкажіть про ваших дітей, чим займаються, захоплюються, ким хочуть стати?

Старшій доньці 19 років, викладає англійську онлайн, бо вона філологиня англійської мови. Середня донька займається спортом і зараз ходить до школи повного дня. Молодший синок займався програмуванням, зараз взяли паузу, але починає займатися футболом і теж школа займає більшу частину дня.

Вас часто засипають компліментами з приводу зовнішності — поділіться секретами краси?

Насправді секретів краси багато. Найголовніше — це сон, лягаю до 23-х і прокидаюся о 7-8 ранку. Друге — це вода. Я п'ю два літри на день. Третє — тричі на день їм без перекусів корисну їжу. Також три або іноді п'ять разів на тиждень займаюся спортом, що б не відбувалося. І намагаюся не стресувати й не нервувати. Звісно, роблю косметологічні процедури, але вони дуже лайтові. Мій спосіб життя поки що дає мені змогу не зловживати уколами краси і якимись іншими жорстокими засобами.

Марина Арістова Фото: прес-служба Марини Арістової

Чи робила Марина Арістова пластичні операції? Чи є бажання щось змінити у своїй зовнішності?

Робила після трьох вагітностей одну пластичну операцію. Це "маммопластика". Дуже цьому рада і не вважаю, що це потрібно приховувати. Більше бажання щось змінити у своїй зовнішності поки що не маю. Що буде в майбутньому, поки що не знаю.

Ви досить публічна людина. Вас часто можна побачити в колі зіркових персон. Скажіть, як ви ставитеся до артистів-чоловіків, які виїхали з України і не повернулися?

Ставлюся до них не дуже добре, тому що я за те, щоб наш народ залишався в нашій країні в складні часи. Адже зараз як ніколи потрібна допомога, підтримка.

Марина Арістова Фото: Прес-служба

В Україні знову прогнозують відключення світла. Як минулі рази ви пережили цей період і чи готові знову до цього? Поділіться лайфхаками

Знаєте, мені здається, що українці така нація, яка може звикнути до чого завгодно. Звісно, ми вже підлаштувалися якимись свічками, акумуляторами, зарядками тощо. Тому, мені здається, нас уже чимось складно зламати, тим паче вимкненнями світла.

Останнім часом зірки українського шоу-бізнесу фігурують у мовних скандалах: там розмовляли публічно російською, там слухали російську музику, там виступали з російськими артистами. Ваше ставлення до цього? Питання мови сьогодні актуальне?

Я вважаю, що публічні люди повинні спілкуватися і виступати виключно українською мовою, тому що це код нашої нації.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Анастасія Приходько відповіла, чи спілкується з Меладзе і чому вона проти євроінтеграції України.

Крім цього, Фокус писав, що Світлана Лобода про Греммі, стосунки з Нателлою Крапівіною і російську мову: ексклюзивне інтерв'ю Фокусу.