Аня Трінчер і Оксана Гутцайт з'явилися на зірковій прем'єрі фільму "Ворон" у Києві (фоторепортаж)

Зірки шоу-бізнесу та медійні знаменитості зібралися, щоб оцінити довгоочікувану нову екранізацію культового коміксу.

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Минулого тижня в кінотеатрі Multiplex у ТРЦ Respublika Park відбулася масштабна прем'єра довгоочікуваної нової екранізації коміксу Джеймса О'Барра — "Ворон". Зоряний івент зібрав медіа-знаменитостей, інфлюенсерів, а також зірок шоу-бізнесу. Фокус побував на події.

Аня Трінчер

Однією з головних гостею на прем'єрі стала українська співачка Анна Трінчер: саме вона озвучувала хіти американської виконавиці головної жіночої ролі у фільмі "Ворон" 2024 року — FKA twigs.

Оксана Гутцайт

Серед інших зіркових гостей, які першими прийшли оцінити фільм режисера Руперта Сандерса, були помічені телеведуча Оксана Гутцайт, співак Іван Люленов, хореограф Макс Леонов, інфлюенсерка Марина Арістова (яка нещодавно дала ексклюзивне інтерв'ю "Фокусу"), дизайнер Євген Єрьомін, стиліст Макс Кірєєєв, музиканти Ваха та Окс і багато інших видних особистостей українського медіа-середовища.

Музичне оформлення вечора створив діджей BeatBoy, звучали саундтреки з фільму "Ворон".

Марина Арістова

Про що фільм "Ворон" 2024

Фільм "Ворон" — це актуальна інтерпретація знаменитого коміксу режисером Рупертом Сандерсом. За сценарієм Ерік Дрейвен застряг між світами живих і мертвих. Душу Еріка тепер веде Ворон — містичний птах, що повертає тих, хто прагне помститися за себе і своїх коханих. Його жорстокість велика і безмежна: вона вселяє страх у всіх, хто завинив перед головним героєм.

Головну роль у новій екранізації зіграв Білл Скашгорд, відомий глядачам за бестселерами Стівена Кінга. Скашгорда дублював український актор Володимир Гурін, який також був серед гостей прем'єри.

Іван Люленов

Макс Леонов

Ваха

Анна Малиновська

Ксенія Виноградова

Макс Кірєєв

Раніше Фокус писав про прем'єру українського горору — "Конотопська відьма".