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Аня Трінчер і Оксана Гутцайт з'явилися на зірковій прем'єрі фільму "Ворон" у Києві (фоторепортаж)

Оксана Гутцайт, Аня Трінчер 2024 фото
Фото: Adastra | Оксана Гутцайт і Аня Трінчер на прем'єрі фільму "Ворон"

Зірки шоу-бізнесу та медійні знаменитості зібралися, щоб оцінити довгоочікувану нову екранізацію культового коміксу.

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Минулого тижня в кінотеатрі Multiplex у ТРЦ Respublika Park відбулася масштабна прем'єра довгоочікуваної нової екранізації коміксу Джеймса О'Барра — "Ворон". Зоряний івент зібрав медіа-знаменитостей, інфлюенсерів, а також зірок шоу-бізнесу. Фокус побував на події.

Аня Трінчер Fullscreen
Аня Трінчер

Однією з головних гостею на прем'єрі стала українська співачка Анна Трінчер: саме вона озвучувала хіти американської виконавиці головної жіночої ролі у фільмі "Ворон" 2024 року — FKA twigs.

Оксана Гутцайт Fullscreen
Оксана Гутцайт

Серед інших зіркових гостей, які першими прийшли оцінити фільм режисера Руперта Сандерса, були помічені телеведуча Оксана Гутцайт, співак Іван Люленов, хореограф Макс Леонов, інфлюенсерка Марина Арістова (яка нещодавно дала ексклюзивне інтерв'ю "Фокусу"), дизайнер Євген Єрьомін, стиліст Макс Кірєєєв, музиканти Ваха та Окс і багато інших видних особистостей українського медіа-середовища.

Музичне оформлення вечора створив діджей BeatBoy, звучали саундтреки з фільму "Ворон".

Марина Арістова Fullscreen
Марина Арістова

Про що фільм "Ворон" 2024

Фільм "Ворон" — це актуальна інтерпретація знаменитого коміксу режисером Рупертом Сандерсом. За сценарієм Ерік Дрейвен застряг між світами живих і мертвих. Душу Еріка тепер веде Ворон — містичний птах, що повертає тих, хто прагне помститися за себе і своїх коханих. Його жорстокість велика і безмежна: вона вселяє страх у всіх, хто завинив перед головним героєм.

Головну роль у новій екранізації зіграв Білл Скашгорд, відомий глядачам за бестселерами Стівена Кінга. Скашгорда дублював український актор Володимир Гурін, який також був серед гостей прем'єри.

Іван Люленов Fullscreen
Іван Люленов
Макс Леонов Fullscreen
Макс Леонов
Ваха Fullscreen
Ваха
Анна Малиновська Fullscreen
Анна Малиновська
Ксенія Виноградова Fullscreen
Ксенія Виноградова
Макс Кірєєв Fullscreen
Макс Кірєєв

Раніше Фокус писав про прем'єру українського горору — "Конотопська відьма".