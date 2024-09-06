Зірки серіалу "Жіночий лікар" прийшли на прем'єру фільму "Бітлджюс Бітлджюс" (фоторепортаж)

У кінотеатрах фільм "Бітлджюс Бітлджюс" можна побачити вже з 5 вересня.

Related video

У столиці відбулася прем’єра американського фентезійного фільму режисера Тіма Бертона. Подія відбулася вчора, 5 вересня, в кінотеатрі "Планета Кіно".

"Бітлджюс Бітлджюс" – це продовження стрічки "Бітлджюс", яка була презентована глядачам ще у 1988 році. Фільм розповідає про повернення Бітлджюса. Після несподіваної сімейної трагедії, три покоління родини Дітц повертаються додому у Вінтер-Рівер. Життя Лідії, яку досі переслідує Бітлджюс, перевертається догори дриґом. Її бунтівна донька-підлітка Астрід знаходить на горищі таємничий макет міста і випадково відкриває портал до потойбічного світу. Проблеми назрівають в обох світах, тому це лише питання часу, коли хтось тричі вимовить ім'я Бітлджюса. Як тільки це станеться, пустотливий демон повернеться і влаштує хаос у своєму фірмовому стилі.

У фільмі головні ролі зіграли 73-річний американський актор Майкл Кітон, який раніше знімався в таких стрічках як "Бердман", "Флеш", 21-річна американська акторка Дженна Ортеґа, яка також знімалася в серіал "Венздей", 52-річна американська акторка Вайнона Райдер, яку глядачі могли бачити у фільмах "Чорний лебідь", серіал "Дивні дива", 70-річна Кетрін О’Гара, яку досі впізнають як маму з комедійного фільму "Сам вдома".

Крім цього, у фільмі знялися 53-річний Джастін Теру, 59-річна Моніка Беллуччі, 69-річний Віллем Дефо та інші.

Пані-кіномані Сніжана Фото: Киномания

Maria Oz Фото: Киномания

комікеса Марія Латарія Фото: Киномания

Владислава Стаднік Фото: Киномания

інфлуенсер Ігор Донскіх Фото: Киномания

модель Христина Пономар Фото: Киномания

Таїсія Хвостова та Ярослав Шахторін Фото: Киномания

Макс Кірєєв Фото: Киномания

Катерина Брайковська Фото: Киномания

Влада Дедкова Фото: Киномания

Аліна Гніденко Фото: Киномания

Арті Живченко Фото: Киномания

Катерина Брайковська Фото: Киномания

Фото: Киномания

Нагадаємо, раніше ми писали, що Аня Трінчер і Оксана Гутцайт з'явилися на зірковій прем'єрі фільму "Ворон" у Києві.