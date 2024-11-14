Соломія Вітвіцька разом із коханим-військовим відвідала прем'єру фільму "Гладіатор ІІ" (фоторепортаж)

Прем'єрний показ фантастичного блокбастера зібрав знаменитостей і журналістів.

Телеведуча Соломія Вітвіцька разом зі своїм коханим, військовослужбовцем Олексієм Сітайлом, завітала на допрем'єрний показ історичного художнього фільму 86-річного англійського режисера Рідлі Скотта, який став продовженням сіквелу картини "Гладіатор". Подія відбулася у вівторок, 12 листопада, в кінотеатрі мережі "Планета кіно" в ТРЦ Blockbuster.

Плани відзняти продовження історичного фільму були озвучені ще у 2001 році, однак реалізувати задум вдалося лише у 2024 році. Як і в першій частині фільму події відбуваються в Стародавньому Римі. Цього разу в сюжеті на глядачів знову чекає продовження історії того, як Луцій став свідком вбивства Максимуса від рук свого дядька. Тепер він змушений увійти в Колізей після того, як його дім було зруйновано імператорами-тиранами, які тепер керують Римом. Оскільки на карту поставлено майбутнє імперії, Луцій повинен знайти у собі сили забути минуле та повернути Риму та його народу колишню славу.

Цього разу у фільмі глядачі побачать такий акторський склад: головна роль Люціуса дісталася 28-річному ірландському актору Полу Мескалю, роль Маркуса виконав 49-річний американський актор Педро Паскаль. Жіноча роль Луцилли дісталася 59-річній данській акторці Конні Нільсен. Крім цього, у фільмі з'являться такі актори: 69-річний Дензел Вашингтон, 30-річний Джозеф Квінн, 24-річний Фред Хехінгер, 86-річний Дерек Джейкобі, 50-річний Метт Лукас, 55-річний Рорі Макканн.

Марина Арістова Фото: фотограф Юрій Строкань

Анна Малиновська Фото: фотограф Юрій Строкань

Тетяна Карікова Фото: фотограф Юрій Строкань

Сніжана Сніжана, дама-кіноманка Фото: фотограф Юрій Строкань

Яна Винниченко Фото: фотограф Юрій Строкань

Юрій Дяк Фото: фотограф Юрій Строкань

Макс Кірєєв Фото: фотограф Юрій Строкань

Арті Живченко Фото: фотограф Юрій Строкань

Слава Соломко Фото: фотограф Юрій Строкань

Олексій Прищепа Фото: фотограф Юрій Строкань

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірки серіалу "Жіночий лікар" прийшли на прем'єру фільму "Бітлджюс Бітлджюс".

Крім цього, Фокус писав, як пройшла зіркова прем'єра фільму "Мегалополіс".