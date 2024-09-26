Марина Боржемська і Надія Матвєєва: як пройшла зіркова прем'єра фільму "Мегалополіс" (фоторепортаж)

Прем'єра однієї з найочікуваніших картин року зібрала селебріті, блогерів і журналістів.

Related video

Цього тижня в кінотеатрі "Планета кіно" в ТРЦ "Блокбастер" відбувся прем'єрний показ картини режисера Френсіса Форда Копполи — "Мегалополіс", з Адамом Драйвером у головній ролі. Відомо, що ідею фільму режисер виношував понад 40 років. Фокус побував на події.

Тренерка проєкту "Зважені та щасливі" Марина Боржемська, телеведучий і шоумен Анатолій Анатоліч та телеведуча Надія Матвєєва були помічені серед перших гостей стрічки "Мегалополіс" від легендарного творця "Хрещеного батька" та "Апокаліпсис сьогодні". Світова прем'єра стрічки відбулася ще на Каннському фестивалі 2024 року, а зараз фільм виходить у широкий прокат в Україні.

Фантастична драма-антиутопія "Мегалополіс" створена 85-річним американським сценаристом і кінопродюсером Френсісом Фордом Копполою. Щоб втілити свій задум у життя, режисер вирішив продати свої виноградники і виноробні. Саме за виручені від продажу гроші і було знято цей фільм. Отримавши 120 мільйонів доларів, Коппола не вагаючись інвестував їх у зйомки.

Фільм спричинив неабиякий резонанс ще на етапі знімального процесу, адже зірковий склад акторів просто переповнений іменами світового рівня. Так, роль головного героя архітектора-генія грає 40-річний американський актор Адам Драйвер, раніше відомий ролями у фільмах "Дім Гуччі" і "Феррарі". Його кохану в "Мегалополісі" грає зірка "Гри престолів" 35-річна американська актриса Наталі Еммануель. Роль головного опонента в поглядах — мера антиутопічного міста виконав 60-річний американський актор Джанкарло Еспозіто, якого раніше глядачі могли бачити у фільмах "MaXXXin" і "Краще зателефонуйте Солу". Ролі хуліганів-антагоністів виконують 40-річна Обрі Плаза, яка раніше грала ролі у фільмах "Білий лотос" і "Операція "Фортуна", і 38-річний зірка "Трансформерів" Шайя ЛаБаф.

Крім цього, у стрічці можна побачити володарів "Оскарів": 85-річного Джона Войта і 87-річного Дастіна Гоффмана.

За сюжетом, Цезар Катіліна — геніальний архітектор і художник, який вміє зупиняти час і бачити крізь виміри. Він мріє створити Мегалополіс на руїнах занедбаної Імперії — колишнього Нью-Йорка, що потерпає від беззаконня, свавілля та корупції. Катіліна — частина Імперії, проте його гнітить питання: чи гідне це суспільство порятунку?

Юрій Дяк (ліворуч) Фото: Максим Лісовий

Слава Соломко Фото: Максим Лісовий

Макс Кірєєв Фото: Максим Лісовий

Катерина Нікітіна Фото: Максим Лісовий

Влада Дедкова Фото: Максим Лісовий

Андрій Ковальський і Тетяна Хитрик Фото: Максим Лісовий

Надія Матвєєва Фото: Максим Лісовий

Анатолій Анатоліч Фото: Максим Лісовий

Тетяна Карікова Фото: Максим Лісовий

Лідія Новоселецька Фото: Максим Лісовий

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірки серіалу "Жіночий лікар" прийшли на прем'єру фільму "Бітлджюс Бітлджюс".

Крім цього Фокус писав, що Анна Трінчер і Оксана Гутцайт з'явилися на зірковій прем'єрі фільму "Ворон" у Києві.