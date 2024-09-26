Марина Боржемская и Надежда Матвеева: как прошла звездная премьера фильма "Мегалополис" (фоторепортаж)

Премьера одной из самых ожидаемых картин года собрала селебрити, блогеров и журналистов.

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На текущей неделе, в кинотеатре "Планета кіно" в ТРЦ "Блокбастер" состоялся премьерный показ картины режиссера Френсиса Форда Копполы — "Мегалополис", с Адамом Драйвером в главной роли. Известно, что идею фильма режиссер вынашивал более 40 лет. Фокус побывал на событии.

Тренер проекта "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, телеведущий и шоумен Анатолий Анатолич и телеведущая Надежда Матвеева были замечены среди первых гостей ленты "Мегалополис" от легендарного создателя "Крестного отца" и "Апокалипсис сегодня". Мировая премьера ленты состоялась еще на Каннском фестивале 2024, а сейчас фильм выходит в широкий прокат в Украине.

Фантастическая драма-антиутопия "Мегалополис" создана 85-летним американским сценаристом и кинопродюсером Фрэнсисом Фордом Копполой. Чтобы претворить свой замысел в жизнь, режиссер решил продать свои виноградники и винодельни. Именно за вырученные от продажи деньги и был снят этот фильм. Получив 120 миллионов долларов Коппола не колеблясь инвестировал их в съемки.

Фильм получил большой резонанс еще на этапе съемочного процесса, ведь звездный состав актеров просто переполнен именами мирового уровня. Так, роль главного героя архитектора-гения играет 40-летний американский актер Адам Драйвер ранее известный ролями в фильмах "Дом Гуччи" и "Феррари". Его возлюбленную в "Мегалополисе" играет звезда "Игры престолов" 35-летняя американская актриса Натали Эммануэль. Роль главного оппонента во взглядах — мэра антиутопического города исполнил 60-летний американский актер Джанкарло Эспозито, которого ранее зрители могли видеть в фильмах "MaXXXin" и "Лучше позвоните Солу". Роли хулиганов-антагонистов исполняют 40-летняя Обри Плаза, которая ранее играла роли в фильмах "Белый лотос" и "Операция "Фортуна", и 38-летний звезда "Трансформеров" Шай ЛаБаф.

Кроме этого в ленте можно увидеть обладателей "Оскаров": 85-летнего Джона Войта и 87-летнего Дастина Хоффмана.

По сюжету, Цезарь Катилина — гениальный архитектор и художник, который умеет останавливать время и видеть сквозь измерения. Он мечтает создать Мегалополис на руинах заброшенной Империи — бывшего Нью-Йорка, страдающего от беззакония, произвола и коррупции. Катилина — часть Империи, однако его угнетает вопрос: достойно ли это общество спасения?

Юрий Дяк (слева) Фото: Максим Лісовий

Слава Соломко Фото: Максим Лісовий

Макс Киреев Фото: Максим Лісовий

Екатерина Никитина Фото: Максим Лісовий

Влада Дедкова Фото: Максим Лісовий

Андрей Ковальский и Татьяна Хитрик Фото: Максим Лісовий

Надежда Матвеева Фото: Максим Лісовий

Анатолий Анатолич Фото: Максим Лісовий

Татьяна Карикова Фото: Максим Лісовий

Лидия Новоселецкая Фото: Максим Лісовий

Напомним, ранее мы писали, что звезды сериала "Женский доктор" пришли на премьеру фильма "Битлджюс Битлджюс".

Кроме этого, Фокус писал, что Анна Тринчер и Оксана Гутцайт появились на звездной премьере фильма "Ворон" в Киеве.