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Алан Бадоєв і Кирило Тимошенко з дружиною: як минув допрем'єрний показ фільму "Назавжди-назавжди" (фоторепортаж)

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Фото: Кирилл Авраменко | Алан Бадоєв

У столиці відбувся допрем'єрний показ фільму "Назавжди-назавжди", який зібрав селебріті, блогерів і журналістів.

Режисер Алан Бадоєв, колишній заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, колишня дружина турецького бізнесмена Мурата Налкакіоглу Лілія Реус, зірка серіалу "Школа" Олег Виговський та інші медійні особи країни прийшли на допрем’єрний показ українського кіно "Назавжди-назавжди". Подія відбулася вчора, 19 листопада, в ТРЦ "Гуллівер", де побував і Фокус.

Так, "Назавжди-назавжди" — це драматичний фільм виготовлений у спільному виробництві з Нідерландами ще у 2023-му. Лише через рік після прем’єри фільм з’явиться в прокаті.

Сюжет фільму розповідає історію підлітків у 90-ті роки. Події розгортаються в столиці України. Глядачам пропонують прожити разом з головними героями складний підлітковий вік, який наповнений кризами, конфліктами, переломними моментами.

Режисеркою стрічки виступила українка Анна Бурячкова, яка дебютувала як режисерка фільмів. Раніше вона режисувала кліпи відомих українських зірок, серед яких "Океан Ельзи", ONUKA, Джамала, "Друга Ріка", Pianoboy.

У головній ролі українського драматичного фільму — 22-річна Аліна Чебан, що виконала роль дівчинки Тоні, історія якої і лягла в основу сюжету. Головну чоловічу роль виконав 24-річний Захар Шадрін, який у фільмі має ім’я Журік. Крім цього, серед акторського складу можна буде побачити 24-річного Артура Алієва (Саня), 25-річну Єлизавету Цілик (Лєра) та Дар'ю Жихарську (Іра).

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Аліна Чебан
Фото: Кирилл Авраменко
Алан Бадоєв та Семен Горов допрем'єрний показ фільму, фільм "Назавжди-назавжди", "Назавжди-назавжди" про що фільм, "Назавжди-назавжди" коли прем'єра Fullscreen
Алан Бадоєв та Семен Горов
Фото: Кирилл Авраменко
Семен Горов допрем'єрний показ фільму, фільм "Назавжди-назавжди", "Назавжди-назавжди" про що фільм, "Назавжди-назавжди" коли прем'єра Fullscreen
Семен Горов
Фото: Кирилл Авраменко
Анатолій Анатоліч та Юла допрем'єрний показ фільму, фільм "Назавжди-назавжди", "Назавжди-назавжди" про що фільм, "Назавжди-назавжди" коли прем'єра Fullscreen
Анатолій Анатоліч та Юла
Фото: Кирилл Авраменко
Олексій Гладушевський допрем'єрний показ фільму, фільм "Назавжди-назавжди", "Назавжди-назавжди" про що фільм, "Назавжди-назавжди" коли прем'єра Fullscreen
Олексій Гладушевський
Фото: Кирилл Авраменко
Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк допрем'єрний показ фільму, фільм "Назавжди-назавжди", "Назавжди-назавжди" про що фільм, "Назавжди-назавжди" коли прем'єра Fullscreen
Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк
Фото: Кирилл Авраменко
Олег Виговський допрем'єрний показ фільму, фільм "Назавжди-назавжди", "Назавжди-назавжди" про що фільм, "Назавжди-назавжди" коли прем'єра Fullscreen
Олег Виговський
Фото: Кирилл Авраменко
Лілія Реус допрем'єрний показ фільму, фільм "Назавжди-назавжди", "Назавжди-назавжди" про що фільм, "Назавжди-назавжди" коли прем'єра Fullscreen
Лілія Реус
Фото: Кирилл Авраменко
Пані-кіномані Сніжана допрем'єрний показ фільму, фільм "Назавжди-назавжди", "Назавжди-назавжди" про що фільм, "Назавжди-назавжди" коли прем'єра Fullscreen
Пані-кіномані Сніжана
Фото: Кирилл Авраменко
допрем'єрний показ фільму, фільм "Назавжди-назавжди", "Назавжди-назавжди" про що фільм, "Назавжди-назавжди" коли прем'єра Fullscreen
Лідія Новоселецька
Фото: Кирилл Авраменко
Назавжди-назавжди допрем'єрний показ фільму, фільм "Назавжди-назавжди", "Назавжди-назавжди" про що фільм, "Назавжди-назавжди" коли прем'єра Fullscreen
Назавжди-назавжди
Фото: Кирилл Авраменко
Єлизавета Цілик допрем'єрний показ фільму, фільм "Назавжди-назавжди", "Назавжди-назавжди" про що фільм, "Назавжди-назавжди" коли прем'єра Fullscreen
Єлизавета Цілик
Фото: Кирилл Авраменко
Кирило Тимошенко та Альона Тимошенко допрем'єрний показ фільму, фільм "Назавжди-назавжди", "Назавжди-назавжди" про що фільм, "Назавжди-назавжди" коли прем'єра Fullscreen
Кирило Тимошенко та Альона Тимошенко
Фото: Кирилл Авраменко
Анастасія Пінчук допрем'єрний показ фільму, фільм "Назавжди-назавжди", "Назавжди-назавжди" про що фільм, "Назавжди-назавжди" коли прем'єра Fullscreen
Анастасія Пінчук
Фото: Кирилл Авраменко
Іван Люлєнов допрем'єрний показ фільму, фільм "Назавжди-назавжди", "Назавжди-назавжди" про що фільм, "Назавжди-назавжди" коли прем'єра Fullscreen
Іван Люлєнов
Фото: Кирилл Авраменко
Анна Бурячкова доприємний показ фільму, фільм "Назавжди-назавжди", "Назавжди-назавжди" про що фільм, "Назавжди-назавжди" коли прем'єра Fullscreen
Анна Бурячкова
Фото: Кирилл Авраменко

Нагадаємо, раніше ми писали, як відбулася зіркова прем'єра фільму "Мегалополіс".

Крім цього, Фокус писав, що Соломія Вітвіцька разом із коханим-військовим відвідала прем'єру фільму "Гладіатор ІІ".