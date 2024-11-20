Алан Бадоєв і Кирило Тимошенко з дружиною: як минув допрем'єрний показ фільму "Назавжди-назавжди" (фоторепортаж)

У столиці відбувся допрем'єрний показ фільму "Назавжди-назавжди", який зібрав селебріті, блогерів і журналістів.

Режисер Алан Бадоєв, колишній заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, колишня дружина турецького бізнесмена Мурата Налкакіоглу Лілія Реус, зірка серіалу "Школа" Олег Виговський та інші медійні особи країни прийшли на допрем’єрний показ українського кіно "Назавжди-назавжди". Подія відбулася вчора, 19 листопада, в ТРЦ "Гуллівер", де побував і Фокус.

Так, "Назавжди-назавжди" — це драматичний фільм виготовлений у спільному виробництві з Нідерландами ще у 2023-му. Лише через рік після прем’єри фільм з’явиться в прокаті.

Сюжет фільму розповідає історію підлітків у 90-ті роки. Події розгортаються в столиці України. Глядачам пропонують прожити разом з головними героями складний підлітковий вік, який наповнений кризами, конфліктами, переломними моментами.

Режисеркою стрічки виступила українка Анна Бурячкова, яка дебютувала як режисерка фільмів. Раніше вона режисувала кліпи відомих українських зірок, серед яких "Океан Ельзи", ONUKA, Джамала, "Друга Ріка", Pianoboy.

У головній ролі українського драматичного фільму — 22-річна Аліна Чебан, що виконала роль дівчинки Тоні, історія якої і лягла в основу сюжету. Головну чоловічу роль виконав 24-річний Захар Шадрін, який у фільмі має ім’я Журік. Крім цього, серед акторського складу можна буде побачити 24-річного Артура Алієва (Саня), 25-річну Єлизавету Цілик (Лєра) та Дар'ю Жихарську (Іра).

Аліна Чебан Фото: Кирилл Авраменко

Алан Бадоєв та Семен Горов Фото: Кирилл Авраменко

Семен Горов Фото: Кирилл Авраменко

Анатолій Анатоліч та Юла Фото: Кирилл Авраменко

Олексій Гладушевський Фото: Кирилл Авраменко

Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк Фото: Кирилл Авраменко

Олег Виговський Фото: Кирилл Авраменко

Лілія Реус Фото: Кирилл Авраменко

Пані-кіномані Сніжана Фото: Кирилл Авраменко

Лідія Новоселецька Фото: Кирилл Авраменко

Назавжди-назавжди Фото: Кирилл Авраменко

Єлизавета Цілик Фото: Кирилл Авраменко

Кирило Тимошенко та Альона Тимошенко Фото: Кирилл Авраменко

Анастасія Пінчук Фото: Кирилл Авраменко

Іван Люлєнов Фото: Кирилл Авраменко

Анна Бурячкова Фото: Кирилл Авраменко

Нагадаємо, раніше ми писали, як відбулася зіркова прем'єра фільму "Мегалополіс".

Крім цього, Фокус писав, що Соломія Вітвіцька разом із коханим-військовим відвідала прем'єру фільму "Гладіатор ІІ".