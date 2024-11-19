Вышел новый сериал "Дюна: Пророчество": что известно о самой дорогой премьере ноября (видео)

Для любителей фантастики наступил праздник — на экраны вышла первая серия нового сериала "Дюна: Пророчество". Закрученный сюжет, эпические сцены, дорогие костюмы и талантливая игра актеров смогут произвести впечатление даже на самого требовательного зрителя.

17 ноября на стриминге Max стартовал новый сериал "Дюна: Пророчество" от НВО — была показана первая серия первого сезона под названием "Скрытая рука", а ранее был опубликован трейлер, в котором зрителю были показаны кадры из предстоящей увлекательной ленты. Фокус собрал информацию о захватывающем сюжете ленты и звездном актерском составе долгожданной фантастической саги.

О чем новый сериал "Дюна: Пророчество"

"Дюна: Пророчество" — шестисерийная драма, вдохновленная, как ни странно, не собственными каноническими произведениями Герберта, а спин-офф-книгой "Сестринство Дюны", написанной в соавторстве с его сыном Брайаном в 2012 году. Лента представляет собой основополагающую историю Бене Гессерит и раскрывает истоки таинственного Сестринства.

История разворачивается за 10 000 лет до событий, показанных в фильмах "Дюна" Дени Вильнева. Под руководством рода Атридов люди одержали победу в войне с умными машинами. Дом Харконенн получил статус дезертиров и оказался в изгнании. Это не устраивает молодую Валью Харконнен – она хочет восстановить престиж рода. После Великого джихада она замышляет захватить Империум и создает тайное женское сообщество — Орден "Бене Гессерит". Благодаря неустанным тренировкам тела и разума, члены организации получают ряд невероятных способностей, которые используют для контроля над развитием человечества. Секретная, но мощная сила, "Бене Гессерит" с помощью селективно-генетической программы пытается вывести Квисатца Хадераха — суперментата, живого компьютера, наделенного пророческими способностями. Для этого орден стремится контролировать как можно больше аспектов жизни обитаемой Вселенной и влиять на различного рода события. Бенегесеритки профессионально отличают правду от лжи и работают советницами при знатных домах. Также у ордена есть тайная цель: посадить на императорский трон лидера, который обеспечит сестринству защиту от будущей мировой угрозы.

Звездная команда и бюджет

Съемки сериала "Дюна: Пророчество" стартовали в ноябре 2022 года в Будапеште и Иордании, а завершились в декабре 2023 года. Над шестью эпизодами шоу работали четыре режиссера: Йохан Ренк, Анна Ферстер, Джон Камерон и Ричард Дж. Льюис.

Главные роли в сериале "Дюна: Пророчество" исполняют британские актрисы. Лауреат "Оскара" Эмили Уотсон и Оливия Уильямс сыграли сестер Валью и Тулу, солдата Десмонда Харта сыграл Тревис Фиммел, известный по фильму "Викинг". Также в картине сыграли такие знаменитые актеры: Сара-Софи Бусснина, Хлоя Лиа, Faoileann Cunningham, Ифа Хайндс, Шалом Брюн-Фрэнклин, Марк Стронг, Оливия Уильямс и другие.

На сегодняшний день создатели не раскрывают бюджет нового сериала, но говорят, что "НВО были очень щедрыми", так как для эпических сцен, шикарных декораций, костюмов и оплаты гонораров нужные серьезные ресурсы. Есть мнение, что фантастическая лента станет одной из самых дорогих работ кинематографа, ведь НВО хотели показать масштабное шоу.

Где смотреть

Новый сериал зрители могут смотреть на телеканале НВО, YouTube-канале, а также на сервисе Megogo, где уже доступен первый эпизод с украинской озвучкой и жестовым языком, остальные — будут выходить по понедельникам. Несмотря на то, что сериал только вышел на экраны, он успел получить достаточно высокую оценку зрителей. Так, по данным ресурса IMDb (Internet Movie Database), сериал "Дюна: Пророчество" получил высокую оценку. На данный момент его рейтинг —7,6 из десяти возможных.

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