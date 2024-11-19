Вийшов новий серіал "Дюна: Пророцтво": що відомо про найдорожчу прем'єру листопада (відео)

Для любителів фантастики настало свято — на екрани вийшла перша серія нового серіалу "Дюна: Пророцтво". Закручений сюжет, епічні сцени, дорогі костюми і талановита гра акторів зможуть справити враження навіть на найвибагливішого глядача.

17 листопада на стрімінгу Max стартував новий серіал "Дюна: Пророцтво" від НВО — було показано першу серію першого сезону під назвою "Прихована рука", а раніше було опубліковано трейлер, у якому глядачеві було показано кадри з майбутньої захопливої стрічки. Фокус зібрав інформацію про захопливий сюжет стрічки і зірковий акторський склад довгоочікуваної фантастичної саги.

Про що новий серіал "Дюна: Пророцтво"

"Дюна: Пророцтво" — шестисерійна драма, натхненна, як не дивно, не власними канонічними творами Герберта, а спін-офф-книжкою "Сестринство Дюни", написаною у співавторстві з його сином Браяном у 2012 році. Стрічка являє собою основоположну історію Бене Гессеріт і розкриває витоки таємничого Сестринства.

Історія розгортається за 10 000 років до подій, показаних у фільмах "Дюна" Дені Вільнева. Під керівництвом роду Атридів люди здобули перемогу у війні з розумними машинами. Дім Харконенн отримав статус дезертирів і опинився у вигнанні. Це не влаштовує молоду Валью Харконнен — вона хоче відновити престиж роду. Після Великого джихаду вона замишляє захопити Імперіум і створює таємну жіночу спільноту — Орден "Бене Гессеріт". Завдяки невпинним тренуванням тіла і розуму, члени організації отримують низку неймовірних здібностей, які використовують для контролю над розвитком людства. Секретна, але потужна сила, "Бене Гессеріт" за допомогою селективно-генетичної програми намагається вивести Квісатца Хадераха — суперментата, живого комп'ютера, наділеного пророчими здібностями. Для цього орден прагне контролювати якомога більше аспектів життя населеного Всесвіту і впливати на різного роду події. Бенегесеритки професійно відрізняють правду від брехні і працюють радницями при знатних домах. Також орден має таємну мету: посадити на імператорський трон лідера, який забезпечить сестринству захист від майбутньої світової загрози.

Зіркова команда і бюджет

Зйомки серіалу "Дюна: Пророцтво" стартували в листопаді 2022 року в Будапешті та Йорданії, а завершилися в грудні 2023 року. Над шістьма епізодами шоу працювали чотири режисери: Йоган Ренк, Анна Ферстер, Джон Камерон і Річард Дж. Льюїс.

Головні ролі в серіалі "Дюна: Пророцтво" виконують британські актриси. Лауреатка "Оскара" Емілі Вотсон і Олівія Вільямс зіграли сестер Валью і Тулу, солдата Десмонда Гарта зіграв Тревіс Фіммел, відомий за фільмом "Вікінг". Також у картині зіграли такі знамениті актори: Сара-Софі Буссніна, Хлоя Ліа, Faoileann Cunningham, Іфа Хайндс, Шалом Брюн-Френклін, Марк Стронг, Олівія Вільямс та інші.

На сьогоднішній день творці не розкривають бюджет нового серіалу, але кажуть, що "НВО були дуже щедрими", оскільки для епічних сцен, шикарних декорацій, костюмів і оплати гонорарів потрібні серйозні ресурси. Є думка, що фантастична стрічка стане однією з найдорожчих робіт кінематографа, адже НВО хотіли показати масштабне шоу.

Де дивитися

Новий серіал глядачі можуть дивитися на телеканалі НВО, YouTube-каналі, а також на сервісі Megogo, де вже доступний перший епізод з українським озвученням і жестовою мовою, решта — виходитимуть щопонеділка. Незважаючи на те, що серіал щойно вийшов на екрани, він встиг отримати досить високу оцінку глядачів. Так, за даними ресурсу IMDb (Internet Movie Database), серіал "Дюна: Пророцтво" отримав високу оцінку. Наразі його рейтинг -7,6 з десяти можливих.

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