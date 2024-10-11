Ходят сквозь стены и шепчут на ухо: кинотеатр в Шотландии преследуют призраки (фото)

Moray Playhouse считают самым посещаемым призраками кинотеатром в Великобритании.

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Место, которое называют самым посещаемым призраками кинотеатром Великобритании, заставило своих сотрудников покрыться "мурашками" из-за таинственных теней и голосов. Менеджер Стивен Бьешке рассказал о самых пугающих вещах, которые произошли в Moray Playhouse в Элгине. Об этом пишет Mirror.

Кинотеатр в Элгине был построен в 1932 году. Работники Moray Playhouse в Шотландии говорят, что в нем полно таинственных теней и приведений, которые проходят сквозь стены и бросаются вещами. Видели их не только сотрудники, но и посетители кинотеатра.

Сообщается, жуткая фигура насмехалась над клиентами после того, как она бросала в них предметы в фойе, причем чаще всего их видят у третьего и второго кинозалов.

Комната для персонала Фото: Press and journal

Стивен рассказал: "За последние несколько лет у нас в кинотеатре произошло несколько жутких событий. Последнее из них было связано с киоском. К моему удивлению, три стопки крышек от горячих чашек аккуратно снялись со стойки, где они хранились, и приземлились перед микроволновкой".

Мужчина рассказал, что был в здании сам. Услышал шум и увидел, что произошло. Камеры не покрывают эту область, так что увидеть, что произошло воочию он не смог. Но призраки еще много раз подтверждали свое присутствие.

"Однажды ночью я запирал дверь и вышел из-за угла. Прямо перед мужским туалетом из двери туалета вышла темная фигура — на самом деле, из двери, дверь не двигалась. Фигура вышла, зашла за угол и вошла в дверь справа, в комнату для персонала", — рассказал он.

Зал кинотеатра Фото: Press and journal

Призраков кинотеатра можно не только видеть, но и слышать. Однажды, когда один из сотрудников открывал шкаф с предметами для уборки, услышал голос над своим правым плечом, который спросил: "Ты готов?"

"У меня сразу же пошли мурашки по коже . Когда вы слышите все так ясно, как день, я знаю, что не схожу с ума, но это шок для нервной системы. Другие члены персонала также говорили, что видели и слышали кое-что в этом кинотеатре. Они слышали истории людей, которые пережили здесь подобное", — рассказал мужчина.

Истории про призраков слышат здесь с момента постройки. Рабочие тоже рассказывали о приведениях и жители Элгина говорят, что больше всего призраков видят перед большими переменами.

Но сотрудники отмечают, что хоть и жутко сталкиваться с потусторонним, но угрозы они не ощущают. "Это почти как будто мы часть одной семьи", — говорит Стивен. Эксперт по паранормлаьным явлениям исследовала кинотеатр и рассказала, что один из призраков – это бывший менеджер, умерший в 1960-х, за экраном прячется девочка, которая ходила сюда с родителями.

Напомним, ранее Фокус писал о пугающей находке в лесу. Мужчина пошел за грибами, а обнаружил разбитый и перевернутый автомобиль. Он даже заглянул вовнутрь, ожидая увидеть там труп.