Ходять крізь стіни і шепочуть на вухо: кінотеатр у Шотландії переслідують привиди (фото)

Moray Playhouse вважають найбільш відвідуваним примарами кінотеатром у Великій Британії.

Related video

Місце, яке називають найбільш відвідуваним примарами кінотеатром Великої Британії, змусило своїх співробітників вкритися "мурашками" через таємничі тіні та голоси. Менеджер Стівен Б'єшке розповів про найстрашніші речі, які сталися в Moray Playhouse в Елгіні. Про це пише Mirror.

Кінотеатр в Елгіні був побудований у 1932 році. Працівники Moray Playhouse у Шотландії кажуть, що в ньому повно таємничих тіней і привидів, які проходять крізь стіни і кидаються речами. Бачили їх не тільки співробітники, а й відвідувачі кінотеатру.

Повідомляється, моторошна фігура насміхалася над клієнтами після того, як вона кидала в них предмети у фойє, причому найчастіше їх бачать біля третього і другого кінозалів.

Кімната для персоналу Фото: Press and journal

Стівен розповів: "За останні кілька років у нас у кінотеатрі сталося кілька моторошних подій. Остання з них була пов'язана з кіоском. На мій подив, три стопки кришок від гарячих чашок акуратно знялися зі стійки, де вони зберігалися, і приземлилися перед мікрохвильовкою".

Чоловік розповів, що був у будівлі сам. Почув шум і побачив, що сталося. Камери не покривають цю область, тож побачити, що сталося на власні очі він не зміг. Але привиди ще багато разів підтверджували свою присутність.

"Одного разу вночі я замикав двері і вийшов з-за рогу. Прямо перед чоловічим туалетом із дверей туалету вийшла темна фігура — насправді, з дверей, двері не рухалися. Фігура вийшла, зайшла за ріг і увійшла у двері праворуч, у кімнату для персоналу", — розповів він.

Зал кінотеатру Фото: Press and journal

Привидів кінотеатру можна не тільки бачити, а й чути. Одного разу, коли один зі співробітників відкривав шафу з предметами для прибирання, почув голос над своїм правим плечем, який запитав: "Ти готовий?"

"У мене відразу ж пішли мурашки по шкірі. Коли ви чуєте все так ясно, як день, я знаю, що не божеволію, але це шок для нервової системи. Інші члени персоналу також говорили, що бачили і чули дещо в цьому кінотеатрі. Вони чули історії людей, які пережили тут подібне", — розповів чоловік.

Історії про привидів чують тут з моменту побудови. Робітники теж розповідали про привидів і жителі Елгіна кажуть, що найбільше привидів бачать перед великими змінами.

Але співробітники зазначають, що хоч і моторошно стикатися з потойбічним, але загрози вони не відчувають. "Це майже наче ми частина однієї родини", — каже Стівен. Експертка з паранормальних явищ дослідила кінотеатр і розповіла, що один із привидів — це колишній менеджер, який помер у 1960-х, за екраном ховається дівчинка, яка ходила сюди з батьками.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про страшну знахідку в лісі. Чоловік пішов по гриби, а виявив розбитий і перевернутий автомобіль. Він навіть заглянув всередину, очікуючи побачити там труп.