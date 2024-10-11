Ходять крізь стіни і шепочуть на вухо: кінотеатр у Шотландії переслідують привиди (фото)
Moray Playhouse вважають найбільш відвідуваним примарами кінотеатром у Великій Британії.
Місце, яке називають найбільш відвідуваним примарами кінотеатром Великої Британії, змусило своїх співробітників вкритися "мурашками" через таємничі тіні та голоси. Менеджер Стівен Б'єшке розповів про найстрашніші речі, які сталися в Moray Playhouse в Елгіні. Про це пише Mirror.
Кінотеатр в Елгіні був побудований у 1932 році. Працівники Moray Playhouse у Шотландії кажуть, що в ньому повно таємничих тіней і привидів, які проходять крізь стіни і кидаються речами. Бачили їх не тільки співробітники, а й відвідувачі кінотеатру.
Повідомляється, моторошна фігура насміхалася над клієнтами після того, як вона кидала в них предмети у фойє, причому найчастіше їх бачать біля третього і другого кінозалів.
Стівен розповів: "За останні кілька років у нас у кінотеатрі сталося кілька моторошних подій. Остання з них була пов'язана з кіоском. На мій подив, три стопки кришок від гарячих чашок акуратно знялися зі стійки, де вони зберігалися, і приземлилися перед мікрохвильовкою".
Чоловік розповів, що був у будівлі сам. Почув шум і побачив, що сталося. Камери не покривають цю область, тож побачити, що сталося на власні очі він не зміг. Але привиди ще багато разів підтверджували свою присутність.
"Одного разу вночі я замикав двері і вийшов з-за рогу. Прямо перед чоловічим туалетом із дверей туалету вийшла темна фігура — насправді, з дверей, двері не рухалися. Фігура вийшла, зайшла за ріг і увійшла у двері праворуч, у кімнату для персоналу", — розповів він.
Привидів кінотеатру можна не тільки бачити, а й чути. Одного разу, коли один зі співробітників відкривав шафу з предметами для прибирання, почув голос над своїм правим плечем, який запитав: "Ти готовий?"
"У мене відразу ж пішли мурашки по шкірі. Коли ви чуєте все так ясно, як день, я знаю, що не божеволію, але це шок для нервової системи. Інші члени персоналу також говорили, що бачили і чули дещо в цьому кінотеатрі. Вони чули історії людей, які пережили тут подібне", — розповів чоловік.
Історії про привидів чують тут з моменту побудови. Робітники теж розповідали про привидів і жителі Елгіна кажуть, що найбільше привидів бачать перед великими змінами.
Але співробітники зазначають, що хоч і моторошно стикатися з потойбічним, але загрози вони не відчувають. "Це майже наче ми частина однієї родини", — каже Стівен. Експертка з паранормальних явищ дослідила кінотеатр і розповіла, що один із привидів — це колишній менеджер, який помер у 1960-х, за екраном ховається дівчинка, яка ходила сюди з батьками.
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