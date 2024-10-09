"Пішов збирати гриби, а знайшов щось жахливе": чоловік показав дивну знахідку в лісі (фото)

Користувачі мережі відразу почали висувати різноманітні гіпотези, як таємнича знахідка опинилась у безлюдній місцевості.

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Британець, який пішов у ліс на пошуки грибів, виявив серед дерев моторошну знахідку — покинутий автомобіль, що дуже нагадує "чудо-машину" з культових фільмів про Гаррі Поттера. Відповідний допис з фото чоловік розмістив на одному з форумів у Reddit.

"Це покинутий автомобіль. Натрапив на нього у лісі, коли шукав гриби. Зазирнув всередину, щоб подивитися, чи немає там залишків трупа, але, на жаль, не цього разу", — зазначив автор в описі субредіту CasualUK.

На світлині можна побачити перевернуту догори дном, іржаву та порослу чагарником синю машину з відкритим багажником.

Британець побачив покинутий автомобіль Фото: Reddit

Користувачі мережі у розділі коментарів відразу почали висувати різноманітні гіпотези, як транспортний засіб міг опинитися в безлюдній місцевості.

Один юзер пожартував, що авто нагадує чудо-машину, якою користувалися Гаррі Поттер і Рон Візлі. "Схоже, що Гаррі й Рон здійснили аварійну посадку. Це машина Артура Візлі. Іржавіє з миром", — посміявся він.

Ще один користувач визначив марку — Ford Fiesta. Це надихнуло інших дописувачів на створення жартівливого рекламного оголошення про продаж: "Ідеальний проєктний автомобіль. Не потрібно багато зусиль, щоб повернути його на дорогу. Не витрачайте час даремно — це справжня класична модель, яких залишилося не так вже й багато! Всього 9 500 фунтів стерлінгів".

"Ого, пішов збирати гриби, а знайшов щось жахливе", — додав наступний коментатор.

Цей допис на Reddit швидко став популярним, зібравши багато вподобайок та інших реакцій.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 36-річна Рейчел Едманс з Толваддона (графство Камборн, Велика Британія) займалася дайвінгом й випадково знайшла уламки корабля "Ескуріал", що затонув біля узбережжя Корнуолла 129 років тому.

Крім того, у 2014 році звичайна риболовля одного чоловіка з Філіппін обернулася надзвичайною знахідкою — він знайшов гігантську перлину вагою 34 кілограми. Щасливчик навіть не підозрював, що спав поруч зі статком у 100 млн доларів.