Жінка знайшла затонулий 129 років тому корабель: що вона побачила всередині (фото)

На одному з опублікованих кадрів Рейчел Едманс показує загальний вигляд великого судна з дірками, водоростями, коралами та іржею.

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36-річна Рейчел Едманс з Толваддона (графство Камборн, Велика Британія) займалася дайвінгом й випадково знайшла уламки корабля "Ескуріал", що затонув біля узбережжя Корнуолла 129 років тому. Про це пише видання The Mirror.

Мати трьох дітей розповідає, що спочатку не могла в це повірити й намагалася знайти будь-яку інформацію про судно.

"Я розпитувала про затонулий корабель місцевих жителів, але, здається, ніхто не знав, де саме він знаходиться. В інтернеті немає відомостей про аварію, окрім старої фотографії, на якій корабель стоїть на березі. Не можу не думати про людей, які загинули внаслідок цієї катастрофи", — розповідає завзята дайверка.

Уламки корабля "Ескуріал" Фото: Rachael Edmans

Рейчел вперше знайшла це місце в серпні 2024 року і відтоді неодноразово проводила дослідження. Якщо вірити даним у путівниках, "Ескуріал" пішов на дно біля узбережжя Портрета в 1895 році.

За попередніми даними, катастрофа сталась внаслідок протікання в машинному відділенні. Аби врятувати людей, довелось спустити на воду рятувальний човен "Хейл". На жаль, вдалося допомогти лише дев'ятьом особам.

Місис Едманс, яка займається дайвінгом для того, щоб розслабитися, зробила знімки та відеозаписи уламків корабля, розмістивши їх у соціальних мережах. На одному з кадрів жінка показує загальний вигляд корабля з дірками, водоростями, коралами та іржею.

"Корабель великий, тож проблематично вивчити його зсередини. Використовую кожну можливість, щоб зануритися, бо хочу врешті-решт скласти його карту. По-моєму, це справжня прихована перлина", — ділиться планами британка.

Рейчел вперше знайшла це місце в серпні 2024 року Фото: Rachael Edmans

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що британський лайнер Arcadian, який затонув внаслідок торпедної атаки підводного човна 15 квітня 1917 року, знайшли на глибині 163 метрів на дні Егейського моря.

Крім того, 35-річний рибалка Річард Вест з Плімута (Англія) плавав на своєму тральнику біля корнуольського узбережжя й несподівано виловив першу в своєму роді іграшкову акулу з конструктора Lego. Цей набір пластикових фігурок перевозили в одному з 62 контейнерів, втрачених під час корабельної аварії 13 лютого 1997 року.