Женщина нашла затонувший 129 лет назад корабль: что она увидела внутри (фото)

На одном из опубликованных кадров Рэйчел Эдманс показывает большое судно с дырами, водорослями, кораллами и ржавчиной.

Related video

36-летняя Рэйчел Эдманс из Толваддона (графство Камборн, Великобритания) занималась дайвингом и случайно нашла обломки корабля "Эскуриал", затонувшего у побережья Корнуолла 129 лет назад. Об этом пишет издание The Mirror.

Мать троих детей рассказывает, что сначала не могла в это поверить и пыталась найти любую информацию о судне.

"Я расспрашивала о затонувшем корабле местных жителей, но, кажется, никто не знал, где именно он находится. В интернете нет сведений об аварии, кроме старой фотографии, на которой корабль стоит на берегу. Не могу не думать о людях, погибших в результате этой катастрофы", — рассказывает заядлая дайверша.

Обломки корабля "Эскуриал" Фото: Rachael Edmans

Рейчел впервые нашла это место в августе 2024 года и с тех пор неоднократно проводила исследования. Если верить данным в путеводителях, "Эскуриал" пошел на дно у побережья Портрета в 1895 году.

По предварительным данным, катастрофа произошла в результате протечки в машинном отделении. Чтобы спасти людей, пришлось спустить на воду спасательную лодку "Хейл". К сожалению, удалось помочь только девяти морякам.

Миссис Эдманс, которая занимается дайвингом для того, чтобы расслабиться, сделала снимки и видеозаписи обломков корабля, разместив их в социальных сетях. На одном из кадров женщина показывает корабль с дырами, водорослями, кораллами и ржавчиной.

"Корабль большой, поэтому проблематично изучить его изнутри. Использую каждую возможность, чтобы погрузиться, потому что хочу в конце концов составить его карту. По-моему, это настоящая скрытая жемчужина", — делится планами британка.

Рэйчел впервые нашла это место в августе 2024 года Фото: Rachael Edmans

Напомним, ранее Фокус писал, что британский лайнер Arcadian, который затонул в результате торпедной атаки подводной лодки 15 апреля 1917 года, нашли на глубине 163 метров на дне Эгейского моря.

Кроме того, 35-летний рыбак Ричард Уэст из Плимута (Англия) плавал на своем тральщике у корнуольского побережья и неожиданно выловил первую в своем роде игрушечную акулу из конструктора Lego. Этот набор пластиковых фигурок перевозили в одном из 62 контейнеров, потерянных во время кораблекрушения 13 февраля 1997 года.