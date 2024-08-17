На дне моря найден корабль, затопленный более 100 лет назад: что увидели внутри (видео)

Исследователи выяснили, что на лайнере Arcadian кочегаром был Томас Трелфолл. До этого он работал на "Титанике" и чудом выжил после столкновения легендарного корабля с айсбергом.

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Британский лайнер Arcadian, который затонул в результате торпедной атаки подводной лодки 15 апреля 1917 года, нашли на глубине 163 метров на дне Эгейского моря. Греческие исследователи обнаружили затонувшее судно возле острова Сифнос с помощью подводного дрона. Об этом рассказал руководитель группы Костас Токтаридис на своей странице в Facebook.

Сообщается, что Arcadian в сопровождении военного корабля направлялся из Салоник в Александрию. На момент аварии на борту лайнера находились 182 члена экипажа и 1155 военных.

Британский лайнер Arcadian Фото: Kostas Thoctarides | Facebook

За несколько минут до торпедной атаки экипаж и военные, находившиеся на борту, проходили учения по эвакуации, именно поэтому большинство из них все еще были на палубе и выжили.

"Буквально через пять минут после попадания торпеды, когда нос Arcadian начал погружаться в воду, раздался громкий шум, судно резко взяло крен, а корма оторвалась", — рассказывает Костас Токтаридис.

Затонувший корабль нашли на глубине 163 метров Фото: Kostas Thoctarides | Facebook Затонувший корабль нашли на глубине 163 метров Фото: Kostas Thoctarides | Facebook

На помощь людям пришел корабль сопровождения, а также французские военные суда, которые находились неподалеку от места происшествия. Всего удалось спасти 1058 человек, остальные 279 погибли в море.

Интересно, что на борту Arcadian служил кочегаром Томас Трелфолл. До этого он работал на "Титанике" и чудом выжил после столкновения легендарного корабля с айсбергом.

"Это было в тот же день и в тот же месяц, когда затонул "Титаник", но в обоих случаях я остался невредимым", — цитируют его слова в архивных документах.

Напомним, ранее Фокус писал о 30-летнем урбанистическом исследователе Бене Стивенсе из Кембриджа (штат Массачусетс, США), который поделился фотографиями жуткого "корабля-призрака", где как будто остановилось время. Судно годами стоит заброшенным после того, как на борту вспыхнула эпидемия.

Кроме того, 35-летний рыбак Ричард Уэст из Плимута (Англия) плавал на своем тральщике у корнуольского побережья и неожиданно выловил первую в своем роде игрушечную акулу из конструктора Lego. Этот набор пластиковых фигурок перевозили в одном из 62 контейнеров, потерянных во время кораблекрушения 13 февраля 1997 года.