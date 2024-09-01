На дне озера якобы нашли обломки "Святого Грааля" среди кораблей: трогать их не разрешают (фото)

В 1679 году легендарный корабль бесследно исчез, вероятно попав в шторм. Груз, который был на борту, сегодня оценивают в 869 тысяч долларов.

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70-летний Стив Либерт, охотник за затонувшими кораблями из Мичигана (США), утверждает, что нашел обломки корабля, затонувшего в 1679 году. Однако, по словам мужчины, чиновники-бюрократы не позволяют поднять сокровище на поверхность. Об этом пишет издание Wall Street Journal.

Последние 43 года Стив, офицер военно-морской разведки в отставке, искал легендарное судно "Ле Гриффин" (Le Griffin), которое еще называют "Святым Граалем", и недавно вроде бы его нашел. Однако сенсационное открытие отвергают скептически настроенные археологи и историки.

"Это не тот корабль", — говорит Уэйн Р. Лусарди, морской археолог Департамента природных ресурсов штата Мичиган, охарактеризовав эту информацию как "фантазию".

Либерт, в свою очередь, уверяет, что у него есть доказательства. "Но они не обращают на это внимания. Думают, что я сомнительный персонаж", — объясняет мужчина.

Обломки корабля Фото: Great Lakes Expeditions

Валери ван Хис, директор Мичиганской ассоциации кораблекрушений, также не верит в находку. "С 1930-х годов и до сегодняшнего дня было много заявлений о том, что "Ле Гриффин" наконец найден", — говорит она.

Кстати, этот легендарный корабль назвали "Святым Граалем" для охотников за сокровищами, которые исследуют глубины американских озер. Его построил французский исследователь Рене Робер Кавелье — сеньор де Ла Салль, чтобы найти короткий путь в Китай и Японию. Однако в одном из рейсов загруженное мехом судно бесследно исчезло, вероятно попав в шторм. В пересчете не сегодняшние деньги, груз, который он вез, оценивают в 869 тыс. долларов.

Либерт обратился к чиновникам за разрешением на раскопки, но ему отказали. "Мне 70 лет и я не в лучшем состоянии. Не хочу ждать еще 10 лет, чтобы получить новое разрешение, даже если бы это было возможно", — расстроился он.

Легендарный корабль назвали "Святым Граалем" для охотников за сокровищами Фото: Great Lakes Expeditions

Напомним, ранее Фокус писал, что британский лайнер Arcadian, который затонул в результате торпедной атаки подводной лодки 15 апреля 1917 года, нашли на глубине 163 метров на дне Эгейского моря.

Кроме того, 35-летний рыбак Ричард Уэст из Плимута (Англия) плавал на своем тральщике у корнуольского побережья и неожиданно выловил первую в своем роде игрушечную акулу из конструктора Lego. Этот набор пластиковых фигурок перевозили в одном из 62 контейнеров, потерянных во время кораблекрушения 13 февраля 1997 года.