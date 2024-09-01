На дні озера начебто знайшли уламки "Святого Грааля" серед кораблів: чіпати їх не дозволяють (фото)

У 1679 році легендарний корабель безслідно зник, ймовірно потрапивши у шторм. Вантаж, що був на борту, сьогодні оцінюється у 869 тисяч доларів.

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70-річний Стів Ліберт, мисливець за затонулими кораблями з Мічигану (США), стверджує, що знайшов уламки корабля, затонулого у 1679 році. Однак, за словами чоловіка, чиновники-бюрократи не дозволяють підняти скарб на поверхню. Про це пише видання Wall Street Journal.

Останні 43 роки Стів, офіцер військово-морської розвідки у відставці, шукав легендарне судно "Ле Гріффін" (Le Griffin), яке ще називають "Святим Граалем", й нещодавно начебто його знайшов. Однак сенсаційне відкриття відкидають скептично налаштовані археологи та історики.

"Це не той корабель", — каже Уейн Р. Лусарді, морський археолог Департаменту природних ресурсів штату Мічиган, схарактеризувавши цю інформацію як "фантазію".

Ліберт, своєю чергою, запевняє, що у нього є докази. "Але вони не зважають на це. Думають, що я сумнівний персонаж", — пояснює чоловік.

Уламки корабля Фото: Great Lakes Expeditions

Валері ван Хіс, директорка Мічиганської асоціації корабельних аварій, також не вірить у знахідку. "З 1930-х років і до сьогоднішнього дня було багато заяв про те, що "Ле Гріффін" нарешті знайдено", — каже вона.

До речі, цей легендарний корабель назвали "Святим Граалем" для мисливців за скарбами, які досліджують глибини американських озер. Його побудував французький дослідник Рене Робер Кавельє — сеньйор де Ла Салль, щоб знайти короткий шлях до Китаю та Японії. Втім, в одному з рейсів завантажене хутром судно безслідно зникло, ймовірно потрапивши у шторм. У перерахунку не сьогоднішні гроші, вантаж, який він віз, оцінюється у 869 тис. доларів.

Ліберт звернувся до чиновників за дозволом на розкопки, але йому відмовили. "Мені 70 років і я не в найкращому стані. Не хочу чекати ще 10 років, щоб отримати новий дозвіл, навіть якби це було можливо", — засмутився він.

Легендарний корабель назвали "Святим Граалем" для мисливців за скарбами Фото: Great Lakes Expeditions

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що британський лайнер Arcadian, який затонув внаслідок торпедної атаки підводного човна 15 квітня 1917 року, знайшли на глибині 163 метрів на дні Егейського моря.

Крім того, 35-річний рибалка Річард Вест з Плімута (Англія) плавав на своєму тральнику біля корнуольського узбережжя й несподівано виловив першу в своєму роді іграшкову акулу з конструктора Lego. Цей набір пластикових фігурок перевозили в одному з 62 контейнерів, втрачених під час корабельної аварії 13 лютого 1997 року.