Шукали 350 років: у США знайшли "Святий Грааль" серед затонулих кораблів (фото)

Згідно з легендою, "Гріфін" перетворився на корабель-примару, а пісні матросів все ще можна чути вночі при світлі місяця.

Дослідники розкрили таємницю корабля "Грифін", який затонув у водах озера Мічиган у 1679 році і надалі перетворився на "Святий Грааль" для шукачів скарбів. Про це повідомляє Mirror.

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Уламки від аварії корабля, що сталася близько 350 років тому, були виявлені в одному з озер, що входять до групи американських Великих озер. Цей корабель у 1679 році перевозив цінне хутро і затонув. Ходили чутки, що його прокляли місцеві представники кореного населення. Серед шукачів скарбів і тих, хто займається пошуками затонулих кораблів, "Гріфін" отримав статус "Святого Грааля".

[ + – ] Фото: Pen News | Уламки корабля

Дослідники Стів та Кеті Ліберт встановили, що корабель, виявлений у 2018 році, це, найімовірніше, і є таємничий "Грифін": опис відповідає знайденим уламкам.

Згідно з місцевими легендами, "Гріфін" перетворився на корабель-примару, а пісні матросів все ще можна чути вночі при світлі місяця.

Однак дані, виявлені на місці аварії корабля, свідчать про те, що найбільш ймовірна версія того, що сталося з кораблем, полягає в тому, що він потрапив у шторм і затонув разом з цінним вантажем. У перерахунку не сьогоднішні гроші, шерсть, яку він віз, оцінюється у 869 тис. доларів.

Вважається, що бушприт відламався і затонув на відстані кількох кілометрів від решти цього корабля.

Раніше Фокус повідомляв, що в Червоному морі проіранські повстанці-хусіти захопили корабель Саудівської Аравії Rwabee. На його борту була зброя та медичне обладнання.