Искали 350 лет: в США обнаружили "Святой Грааль" среди затонувших кораблей (фото)

Согласно легенде, "Гриффин" превратился в корабль-призрак, а песни матросов все еще можно слышать ночью при свете луны.

Исследователи раскрыли тайну корабля "Гриффин", который затонул в водах озера Мичиган в 1679 году и в дальнейшем превратился в "Святой Грааль" для кладоискателей. Об этом сообщает Mirror.

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Обломки от кораблекрушения, которое произошло около 350 лет тому назад, были обнаружены в одном из озер, входящих в группу американских Великих озер. Этот корабль в 1679 году перевозил ценные меха и затонул. Ходили слухи, что его прокляли местные индейцы. Среди кладоискателей и тех, кто занимается поисками затонувших кораблей, "Гриффин" получил статус "Святого Грааля".

[ + – ] Фото: Pen News | Обломки корабля

Исследователи Стив и Кэти Либерт установили, что корабль, обнаруженный в 2018 году, это, скорее всего, и есть таинственный "Гриффин": описание соответствует найденным обломкам.

Согласно местным легендам, "Гриффин" превратился в корабль-призрак, а песни матросов все еще можно слышать ночью при свете луны.

Однако данные, обнаруженные на месте кораблекрушения, свидетельствуют о том, что наиболее вероятная версия случившегося с кораблем, состоит в том, что он попал в шторм и затонул вместе с ценным грузом. В перерасчете не сегодняшние деньги, шерсть, которую он вез, оценивается в 869 тыс. долларов.

Считается, что бушприт корабля отломался и затонул на расстоянии нескольких километров от остальной части этого корабля.

Ранее Фокус сообщал, что в Красном море проиранские повстанцы-хуситы захватили корабль Саудовской Аравии, который носит название Rwabee. На его борту было оружие и медицинское оборудование.