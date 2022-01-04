Хуситы захватили десантный корабль Саудовской Аравии с оружием и медоборудованием (видео)

Сауды утверждают, что на борту было медицинское оборудование, которое везли с военного госпиталя. В то же время в Йемене заявляют о наличии техники и оружия на судне.

Проиранские повстанцы-хуситы захватили корабль Rwabee Саудовской Аравии с оружием и медицинским оборудованием. Об этом сообщает The Drive.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Еменские повстанцы захватили судно в Красном море. Оно шло под флагом Объединенных Арабских Эмиратов. В сети уже появилось видео и фото захваченного судна, на борту которого находилось военная техника. В Саудовской Аравии заявили, что судно перевозило медицинское оборудование покинутого военного госпиталя на острове Сокотра в Аравийском море. Также бригадный генерал Саудовской армии Турки Аль-Малки потребовал освобождения корабля и передачи всего его имущества на борту им.

В случае отказа вернуть корабль силы коалиции предпримут все меры и процедуры для устранения нарушения, включая применение силы.

Однако хуситы заявляют, что на самом деле на борту была военная техника: грузовики, автомобили связи, десантные лодки, оружие и бронежилеты.

[ + – ] Оружие на борту Rwabee

"Еменские Вооруженные силы захватывают военный грузовой корабль Эмиратов с военной техникой и на борту, который вошел в воды Емена без какой-либо лицензии и принимал участие в боевых действиях, направленных на безопасность и стабильность еменского народа", — заявил представитель хуситов Яхья Сареи.

Напомним, в Саудовской Аравии получили технологии для производства баллистических ракет, в которой участвует Китай.

Ранее в Германии задержали двух экс-военных за попытку создать ЧВК для войны в Йемене.