Саудовская Аравия крепчает за счет Китая: ракетная программа государства

В США рассекретили информацию о том, что Китай передал Саудовской Аравии технологии производства баллистических ракет.

В Соединенных Штатах Америки считают, что в Саудовской Аварии приступили к производству баллистических ракет. Также американцы убеждены, что в данной программе участвует Китай, сообщает CNN.

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Отмечается, что такой расклад событий может повлиять на сдерживание ядерных амбиций Ирана. Кроме того, Саудовская Аравия в прошлом закупала баллистические ракеты у Китая, но никогда не могла создать свои собственные.

В материале информируется, что США получили секретную информацию о том, что Китай передал Саудовской Аравии ряд технологий, которые поспособствуют производству ракет.

В свою очередь, председатель МИД Китая заявил, что страны являются всесторонними партнерами.

"Такое сотрудничество не нарушает никаких норм международного права и не связано с распространением оружия массового уничтожения", — добавил он.

Кроме того, у Саудовской Аравии есть 12 пусковых установок и до 120 баллистических ракет DF-3 китайского производства с дальностью стрельбы до 2800 километров, и некоторое количество китайских ракет средней дальности. до 2100 км, информирует Defense Express.

Ранее Фокус сообщал, что уровень экспорта оружия Соединенных Штатов Америки снизился на 21%, а в общей сложности Вашингтон продал оружия на 138 миллиардов долларов. Кроме того, такой спад связывают с отказом администрации президента США Джо Байдена продавать наступательное оружие в Саудовскую Аравию.

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