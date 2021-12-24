Саудівська Аравія міцніє за рахунок Китаю: ракетна програма держави

У США розсекретили інформацію про те, що Китай передав Саудівській Аравії технології виробництва балістичних ракет.

У Сполучених Штатах Америки вважають, що в Саудівській Аварії розпочали виробництво балістичних ракет. Також американці переконані, що в цій програмі бере участь Китай, повідомляє CNN.

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Наголошується, що такий розклад подій може вплинути на стримування ядерних амбіцій Ірану. Крім того, Саудівська Аравія в минулому закуповувала балістичні ракети в Китаю, але ніколи не могла створити свої власні.

У матеріалі інформується, що США отримали секретну інформацію про те, що Китай передав Саудівській Аравії низку технологій, які сприятимуть виробництву ракет.

У свою чергу голова МЗС Китаю заявив, що країни є всесторонніми партнерами.

"Така співпраця не порушує жодних норм міжнародного права та не пов'язана з поширенням зброї масового знищення", — додав він.

Крім того, Саудівська Аравія має 12 пускових установок і до 120 балістичних ракет DF-3 китайського виробництва з дальністю стрільби до 2800 кілометрів, і деяку кількість китайських ракет середньої дальності до 2100 км, повідомляє Defense Express.

Раніше Фокус повідомляв, що рівень експорту зброї Сполучених Штатів Америки знизився на 21%, а загалом Вашингтон продав зброї на 138 мільярдів доларів. Крім того, такий спад пов'язують із відмовою адміністрації президента США Джо Байдена продавати наступальну зброю до Саудівської Аравії.

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