НАТО боїться опинитися на межі війни з РФ через Україну, — дипломат (відео)

Пані посол при НАТО Наталія Галібаренко припустила, що Росія спеціально окупувала Крим і розв'язала війну на Донбасі для блокування членства України в Альянсі.

Деякі країни НАТО не наважуються на надання Україні ПДЧ через страх, що Альянс опиниться на межі збройного конфлікту з Росією. Про це в інтерв'ю "Європейській правді" розповіла пані посол України при НАТО Наталія Галібаренко.

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Якщо раніше, як зазначає дипломатка, в Альянсі спочатку були стривожені концентрацією російських військ на кордоні з Україною та можливим повномасштабним вторгненням. Проте після консультацій міністрів і співробітників спецслужб країни Заходу дійшли до думки, що Росія намагається сильно підвищити ставки на геополітичній арені.

Наталя Галібаренко назвала дії Кремля шантажем, який спрямований не лише проти України, а й проти країн НАТО.

"Ситуація нагнітається для того, щоб "вкинути" їхню пропозицію про червоні лінії, про нові кордони та гарантії безпеки в Європі. Росія діє за звичною схемою: вона сильно маніпулює, піднімає ставки, загострює ситуацію – а потім погоджується домовлятися", — наголосила пані посол України при НАТО.

Дипломатка запевнила, що Північноатлантичний Альянс не піде на поступки Кремлю щодо надання "гарантій безпеки". Ба більше, НАТО не переглядатиме результати Бухарестського саміту 2008 року, у вирішенні якого йшлося про вступ України та Грузії до складу військового блоку.

Наталя Галібаренко нагадала, що НАТО очікує від України реформування ЗСУ та СБУ. Дипломатка також зазначила, що країни-члени Альянсу не наважуються на надання Києву ПДЧ через страх, що Альянс опиниться на межі війни з Росією.

"Так, ми за дипломатичне врегулювання конфлікту, але Росія очевидно в цьому не зацікавлена. І, на жаль, для багатьох країн російський фактор і небезпека того, що надавши Україні ПДЧ, Альянс поставить себе на межу збройного конфлікту з РФ, дуже сильно їх стримує", — додала пані посол і припустила, що Росія спеціально окупувала Крим і розв'язала війну на Донбасі, намагаючись заморозити процес розширення НАТО за рахунок України.

[ + – ] НАТО боїться опинитися на межі війни з Росією через Україну

Раніше в Кремлі зізналися, що побоюються вступу України до НАТО. Особистий прессекретар Володимира Путіна назвав розширення Альянсу за рахунок Києва загрозою для РФ, а постачання озброєння ЗСУ – "повзучим вторгненням НАТО".

А 17 грудня МЗС РФ передало НАТО й США вимоги щодо нерозширення Північноатлантичного Альянсу. У документі Москва вимагає виключити включення України до НАТО, а також усунути ядерну зброю з третіх країн.