"Це дуже погано": у Путіна визнали, що бояться вступу України до НАТО

Постачання оборонного озброєння Києву та візити військових інструкторів у Кремлі розцінюють як "повзуче вторгнення Альянсу".

Росія розцінює розширення НАТО за рахунок України як загрозу на свою адресу. Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков в інтерв'ю RTVi.

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За його словами, наразі Росія не може розглядати Україну як свого партнера та союзника. Водночас Дмитро Пєсков назвав українців "братським народом".

"Ви бачите конкретні дії щодо обрубування всіх кінців, які мають відношення до РФ — від капілярів до центральних артерій наших двосторонніх відносин. Тобто відносин як таких немає", — продовжив прессекретар Володимира Путіна у спілкуванні з журналістами.

Коментуючи намір України стати членом НАТО, Дмитро Пєсков заявив, що для Росії це дуже погано. Як зазначив прессекретар Путіна, у разі розширення Північноатлантичного Альянсу за рахунок Києва західна військова інфраструктура "почне дрейф у бік наших кордонів".

Постачання оборонного озброєння Україні та візити військових інструкторів Дмитро Пєсков назвав "повзучим вторгненням НАТО".

"Чи може Росія залишатися байдужою до цього? Ні, не може. Тому з одного боку Путін займає жорстку позицію, але з іншого — дуже послідовну і миролюбну. Його пропозиція вийти на якісь гарантії безпеки — це дуже конструктивна пропозиція. Вона здатна огородити нас від тієї напруженості, яка виникла зараз на європейському континенті через українську історію", — підсумував Пєсков в інтерв'ю російському телеканалу.

Нагадаємо, 17 грудня на сайті МЗС РФ з'явився документ, за яким Росія пропонує НАТО гарантії взаємної безпеки. Кремль пропонує країнам Альянсу припинити військову діяльність у країнах-партнерах, прибрати ядерну зброю з третіх країн та виключити можливість вступу України до НАТО.

Білий дім відреагував на документ російського МЗС та запевнив, що США не підуть на компроміс у питаннях безпеки. Більше того, як заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі, Вашингтон не зацікавлений у прямих переговорах із Москвою, якщо в них не братимуть участі європейські партнери.