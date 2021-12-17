Білий дім відповів на вимогу Кремля про неприєднання України до НАТО

Джен Псакі заявила, що США не піде на компроміс у питанні безпеки і не говоритиме прямо з Росією без європейських союзників та партнерів.

Офіційний Вашингтон відреагував на запропонований Кремлем проєкт договору про безпеку, у якому Росія вимагає унеможливити вступ України до НАТО. Як зазначає Reuters, прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що всі країни мають право самостійно визначати своє майбутнє та проводити зовнішню політику без втручання ззовні.

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За словами прессекретарки, США не має наміру йти на компроміс, коли йдеться про ключові принципи, на яких будується європейська безпека.

"Без наших європейських союзників і партнерів не буде переговорів щодо європейської безпеки", — наголосила Псакі.

У свою чергу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс готовий "працювати над заходами щодо зміцнення довіри" з Москвою, але тільки в тому випадку, якщо Росія вживе конкретних і рішучих дій щодо зниження напруженості.

У той же час, заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков прокоментував реакцію Вашингтона, назвавши її бентежною, і заявив, що західним партнерам варто серйозно поставитися до пропозицій російської сторони щодо гарантування безпеки. Рябков вважає, що пропозиція Росії не є результатом перегляду підсумків холодної війни. Він закликав США та країни НАТО поглянути "на все по-новому" і почати писати історію відносин із Москвою з чистого аркуша.

Нагадаємо, що Росія опублікувала проєкт договору зі Сполученими Штатами та НАТО, у якому вимагає припинити будь-яку військову діяльність на теренах країн колишнього СРСР. За умовами Кремля, висунутими 17 грудня Міністерством закордонних справ Росії, НАТО має припинити будь-яку військову діяльність у цих країнах, зокрема і в Україні.

Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що Україні не повідомили про точну дату вступу до НАТО, проте можливий діалог відбуватиметься винятково між Україною та Альянсом.