Україні не сказали про точний час вступу до НАТО, — Кулеба (відео)

Глава українського МЗС привіз із Брюсселя чергову обіцянку західних партнерів про проведення дискусії навколо питання щодо вступу України до Альянсу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поділився інформацією про результати зустрічі президента України Володимира Зеленського з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у межах саміту "Східного партнерства", що відбувся у Брюсселі. Ключовою темою розмови було питання щодо термінів вступу України до Північноатлантичного Альянсу.

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Глава МЗС повідомив, що про конкретні терміни вступу України в НАТО не було сказано, хоча українська сторона й ставила таке питання.

"Єдиний недолік — рік, коли Україна стане членом НАТО, нам не сказали, хоча ми запитували. Але абсолютно чітко було підтверджено, що дискусія про те, коли і як Україна стане членом НАТО, відбуватиметься виключно між Україною та НАТО", — наголосив Кулеба.

Загалом Кулеба оцінює результати саміту позитивно. За його словами, Україні вдалося досягти угоди щодо двох важливих пунктів.

Перше, що зазначив міністр, з'явилося формулювання щодо ситуації безпеки. Тепер загроза безпеці щодо України з'явилася у декларації саміту нарівні з такими загрозами, як війна між Азербайджаном і Вірменією, незважаючи на те, що ці загрози мають різну "природу".

Другий важливий момент полягає у визнанні лідерами Євросоюзу так званого Асоційованого тріо України, Грузії та Молдови, яке виступає з ініціативою розширення співпраці з ЄС з питань торгівлі в межах Східного партнерства. Наразі зацікавлені партнери глибше вивчать варіанти розширення цієї співпраці в межах угоди про асоціацію, зокрема у сферах енергетики цифрових технологій, стратегічних комунікацій та охорони здоров'я, правосуддя тощо.

"Усе це сприятиме європейській інтеграції України. Це класний результат, який підтверджує, що наша тактика малих альянсів, яку ми послідовно запроваджуємо, працює. Ми робимо правильні речі й ми на правильному шляху", — переконаний міністр закордонних справ.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський прибув у Брюссель з офіційним дводенним візитом для участі в саміті Східного партнерства. Одним із ключових питань, яке буде порушено Києвом, полягає в "очікуванні визнання своєї європейської перспективи з боку ЄС".

Також Володимир Зеленський обговорив із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом співпрацю України й Альянсу в контексті військової агресії Росії проти України. За словами президента, Київ залишається надійним партнером Альянсу, хоча "НАТО нам нічого не повинно".