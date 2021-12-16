Украине не сказали о точном времени вступления в НАТО, — Кулеба (видео)

Глава украинского МИД привез из Брюсселя очередное обещание западных партнеров о проведении дискуссии вокруг вопроса о вступлении Украины в Альянс.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поделился информацией о результатах встречи президента Украины Владимира Зеленского с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в рамках саммита "Восточного партнерства", который состоялся в Брюсселе. Ключевой темой разговора был вопрос о сроках вступления Украины в Североатлантический Альянс.

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Глава МИД сообщил, что о конкретных сроках вступления Украины в НАТО сказано не было, хотя украинская сторона и задавала такой вопрос.

"Единственный недостаток — год, когда Украина станет членом НАТО, нам не сказали, хотя мы спрашивали. Но абсолютно четко было подтверждено, что дискуссия о том, когда и как Украина станет членом НАТО, будет происходить исключительно между Украиной и НАТО", — отметил Кулеба.

В целом Кулеба оценивает результаты саммита положительно. По его словам, Украине удалось достичь соглашения по двум важным пунктам.

Первое, что отметил министр — появилась формулировка относительно ситуации безопасности. Теперь угроза безопасности в отношении Украины появилась в декларации саммита наравне с такими угрозами, как война между Азербайджаном и Арменией, несмотря на то, что эти угрозы имеют разную "природу".

Второй важный момент заключается в признании лидерами Евросоюза так называемого "Ассоциированного трио" Украины, Грузии и Молдовы, которое выступает с инициативой расширения сотрудничества с ЕС по вопросам торговли в рамках "Восточного партнерства". Теперь заинтересованные партнеры глубже изучат варианты расширения данного сотрудничества в рамках соглашения об ассоциации, в частности в сферах энергетики цифровых технологий, стратегических коммуникаций и здравоохранения, правосудия и т.д.

"Все это будет содействовать европейской интеграции Украины. Это классный результат, который подтверждает, что наша тактика малых альянсов, которую мы последовательно вводим, работает. Мы делаем правильные вещи и мы на правильном пути", — убежден министр иностранных дел.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с официальным двухдневным визитом для участия в саммите Восточного партнерства. Одним из ключевых вопросов, который будет затронут Киевом, заключается в "ожидании признания своей европейской перспективы со стороны ЕС".

Также Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом сотрудничество Украины и Альянса в контексте военной агрессию России против Украины. По словам президента, Киев остается надежным партнером Альянса, хотя "НАТО нам ничего не должно".