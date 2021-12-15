Зеленский прилетел в Брюссель с двухдневным визитом: с кем президент проведет переговоры (фото)

У главы государства, помимо участия в саммите Восточного партнерства, запланированы встречи с руководством Евросоюза и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с официальным двухдневным визитом. Об этом информирует пресс-служба Офиса президента.

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В Офисе президента также проинформировали, что Владимир Зеленский в Брюсселе будет участвовать в шестом саммите Восточного партнерства, а также проведет несколько двухсторонних встреч, среди которых:

с лидерами стран-членов Евросоюза и стран-партнеров;

с руководством Европейского Союза;

с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

[ + – ] Зеленский прибыл в Брюссель с двухдневным визитом Фото: Офис президента

На сайте главы государства говорится, что в рамках визита в Брюссель Владимир Зеленский встретился с президентом Евросовета Шарль Мишелем.

В ходе переговоров президент заявил, что стратегической целью Украины является интеграция в Европейский Союз, поэтому Киев "ожидает признания своей европейской перспективы со стороны ЕС".

Владимир Зеленский, как отмечает пресс-служба, также проинформировал Шарль Мишеля о ситуации на украинской границе, к которой Россия перебросила десятки тысяч своих военных.

Президент Украины во время переговоров выразил надежду, что по итогам заседания Евросовета лидеры европейских стран направят "четкие сигналы в адрес России" для предотвращения полномасштабного вторжения российских войск.

[ + – ] Зеленский встретился в Брюсселе с Шарль Мишелем Фото: president.gov.ua

[ + – ] Зеленский встретился в Брюсселе с Шарль Мишелем Фото: president.gov.ua

Напомним, что 15 декабря перед саммитом Восточного партнерства Владимир Зеленский встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В ходе переговоров лидеры стран обсудят выполнение пунктов Минских соглашений для достижения прогресса в урегулировании войны на Донбассе.

Помимо этого, в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Переговоры состоятся в штаб-квартире Североатлантического Альянса в Бельгии. Тема переговоров Владимира Зеленского и Йенса Столтенберга пока не раскрывается, однако пресс-служба НАТО проинформировала, что по завершению встречи политики дадут совместную пресс-конференцию для представителей СМИ.