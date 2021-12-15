Генсек НАТО Столтенберг пригласил Зеленского на встречу в Брюсселе

Тема официальных переговоров пока не раскрывается. По завершению встречи Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг выступят с заявлением для прессы.

Президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом говорится в пресс-релизе, который был опубликован на сайте Североатлантического Альянса.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Сообщается, что встреча пройдет 16 декабря в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

На сайте Альянса сказано, что по завершению переговоров Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг проведут совместную пресс-конференцию для СМИ.

Брифинг президента Украины и генсека НАТО стартует в прямом эфире в 11:15 по киевскому времени, а трансляция, как говорится в пресс-релизе, будет доступна на портале Североатлантического Альянса.

Тема переговоров в штаб-квартире пока не озвучивается.

Отметим, что 15 декабря в Брюсселе Владимир Зеленский проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Ожидается, что лидеры стран "Нормандской четверки", за исключением Владимира Путина, обсудят реализацию пунктов Минских соглашений для урегулирования конфликта на Востоке Украины.

После переговоров в формате "Нормандской тройки", в Брюсселе стартует саммит Восточного партнерства.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предупреждал, что среди стран Альянса нет общего консенсуса относительно вступления Украины в военный блок. По его словам, Киев для интеграции в НАТО должен соответствовать всем стандартам Альянса, а в случае полномасштабного вторжения РФ на Украину не распространяется статья 5 Вашингтонского соглашения о коллективной безопасности и защите.