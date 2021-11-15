В НАТО нет консенсуса касательно членства Украины, — Столтенберг

Генеральный секретарь Альянса признает, что руководство страны стремится присоединиться к организации, однако для этого "необходимо соответствовать стандартам".

Среди стран-членов НАТО нет единого мнения касательно предоставления Украине членства в Альянсе. Об этом в интервью журналисту Джонатану Свону заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

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Так, журналист спросил у Столтенберга, что сделает НАТО в случае полномасштабного вторжения России в Украину. В ответ генсек отметил, что на прошлой неделе он встречался с президентом Владимиром Зеленским и "заявил о поддержке со стороны НАТО".

"Я знаю, что он хочет чего-то большего, и я уважаю, что он ценит поддержку со стороны НАТО и стран Альянса. Но он хочет полноправного членства".

Далее журналист возразил, что Альянс обещал Украине членство еще в 2008 году, однако "ничего не произошло — в Украину вторглись, ее территорию захватили".

"Неправильно говорить, что ничего не произошло. Украина не стала членом, но у нас есть крепкое партнерство мы работаем с ними намного более тесно", — заявил Столтенберг.

Свон повторил свой вопрос касательно того, какие действия предпримет НАТО в случае вторжения России в Украину. В ответ генсек организации подчеркнул, что "Украина не является частью НАТО".

"Это означает, что на Украину не распространяется статья 5 (Вашингтонского соглашения) о коллективной безопасности. И чтобы стать членом НАТО необходимо соответствовать стандартам Альянса. Мы помогаем им в модернизации, борьбе с коррупцией. Но на данный момент в НАТО нет консенсуса касательно приглашения Украины стать полноправным членом", — добавил руководитель организации.

[ + – ] Столтенберг о членстве Украины в НАТО

Журналист отметил, что некоторые действующие члены НАТО, по его мнению, являются "очень коррумпированными и недемократичными".

"Не дело ли в том, что (страны-члены Альянса) не хотят противостоять (президенту РФ Владимиру) Путину, не хотят его провоцировать? Это опасный урок. Потому что Путин осознает — чтобы помешать стране вступить НАТО, нужно захватить ее", — сказал Свон.

Столтенберг в свою очередь отметил, что Путин всегда выступал против любого расширения Альянса — в частности, генсек указал, что со стороны РФ было много критики в отношении вступления Северной Македонии и Черногории в Альянс.

"И армии в этих странах более опытные, чем в Украине?" — спросил журналист.

"Мы вправе давать собственные оценки касательно того, соответствует ли страна стандартам НАТО", — ответил Столтенберг.

Затем Свон указал генеральному секретарю НАТО, что власти Турции, которая также является членом Альянса, не следуют демократическим принципам, хотя именно продвижение демократии является "краеугольным камнем" организации.

"Эрдоган вмешивается в судебную систему, сажает журналистов в тюрьму…", — заявил журналист.

Столтенберг отметил, что у стран-членов Альянса есть разные мнения на этот счет.

"Мы используем политические и дипломатические инструменты, чтобы решить эти проблемы", — добавил генсек.

Напомним, недавно Bloomberg опубликовал статью, в которой говорилось, что США предупредили союзников по Евросоюзу о возможном вторжении российских подразделений в Украину. По данным журналистов, Кремль может решиться на начало широкомасштабных боевых действий на фоне напряженности между Москвой и Евросоюзом, вызванной нелегальными мигрантами и поставками энергоносителей.

В свою очередь в Кремле заявили, что Россия не представляет угрозы ни для какой страны, а публикация о возможном вторжении в Украину является "пустым нагнетанием".