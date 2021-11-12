"Пустое нагнетание": у Путина отреагировали на публикацию Bloomberg о вторжении РФ в Украину

Передислокация российских войск, как отмечает Дмитрий Песков, не должна ни у кого вызывать обеспокоенность.

Россия ни для какой страны не представляет угрозы, а публикация Bloomberg о возможном вторжении армии РФ в Украину является "пустым нагнетанием". Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

По его словам, вчерашняя публикация Bloomberg о том, что США предупредили коллег по ЕС о возможном вторжении РФ в Украину, не соответствует действительности.

Дмитрий Песков заверил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, а подобные статьи являются "пустым и безосновательным нагнетанием напряженности".

Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что это не первое заявление США, в котором Вашингтон выражает обеспокоенность на фоне передислокации российских войск возле границы с Украиной.

"Неоднократно мы на это говорили, что передвижение наших вооруженных сил на нашей территории ни у кого не должно вызывать обеспокоенность, Россия ни для кого не представляет угрозу", — подытожил Дмитрий Песков в ходе брифинга.

11 ноября Bloomberg опубликовал статью, в которой говорилось, что США предупредили союзников по Евросоюзу о возможном вторжении российских подразделений в Украину. По данным журналистов, Кремль может решиться на начало широкомасштабных боевых действий на фоне напряженности между Москвой и Евросоюзом, вызванной нелегальными мигрантами и поставками энергоносителей.

Несколькими днями ранее Bloomberg также предупреждал, что Россия тайно перебрасывает танки в приграничную с Украиной область. Разведданные американской компании Janes свидетельствуют о том, что передислокацией боевого подразделения в Воронежскую область занимался элитная наземная гвардия РФ.