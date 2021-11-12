"Пусте нагнітання": в Путіна відреагували на публікацію Bloomberg про вторгнення РФ в Україну

Передислокація російських військ, як зазначає Дмитро Пєсков, не має ні в кого викликати стурбованість.

Росія ніякій країні не загрожує, а публікація Bloomberg про можливе вторгнення армії РФ в Україну є "порожнім нагнітанням". Про це під час брифінгу заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.

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За його словами, вчорашня публікація Bloomberg про те, що США попередили колег щодо ЄС про можливе вторгнення РФ в Україну, не відповідає дійсності.

Дмитро Пєсков запевнив, що Росія нікому не загрожує, а подібні статті є "порожнім і безпідставним нагнітанням напруженості".

Прессекретар Володимира Путіна додав, що це не перша заява США, в якій Вашингтон висловлює стурбованість на тлі передислокації російських військ біля кордону з Україною.

"Неодноразово ми про це говорили, що пересування наших збройних сил на нашій території ні в кого не повинно викликати стурбованість, Росія ні для кого не загрожує", — підсумував Дмитро Пєсков під час брифінгу.

11 листопада Bloomberg опублікував статтю, в якій йшлося, що США попередили союзників по Євросоюзу про можливе вторгнення російських підрозділів в Україну. За даними журналістів, Кремль може зважитися на початок широкомасштабних бойових дій на тлі напруженості між Москвою та Євросоюзом, спричиненої нелегальними мігрантами та постачанням енергоносіїв.

Декількома днями раніше Bloomberg також попереджав, що Росія таємно перекидає танки в прикордонну з Україною область. Розвіддані американської компанії Janes свідчать про те, що передислокацією бойового підрозділу до Воронезької області займалася елітна наземна гвардія РФ.