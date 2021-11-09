РФ потай у нічний час перекинула танки до прикордонної з Україною області, — Bloomberg

Розвіддані показують, що передислокація російських військ здійснюється елітними наземними підрозділами, і дії Москви спрямовані не на залякування Києва.

Росія перекидає велику кількість танків до кордону з Україною. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані військово-розвідувальної компанії Janes, підкріплюючи побоювання Заходу щодо повідомлень про нарощування військових сил РФ поблизу української території.

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Відомо, що підрозділ танків Т-80У було передислоковано на залізничну станцію у Воронезькій області. Фахівці Janes припустили, що російські військові прямують на полігон Погонового.

[ + – ] Полігон Погоново

Крім цього, компанія Janes ідентифікувала 28-29 жовтня перекидання танків та самохідної артилерії однієї і тієї ж російської дивізії до Брянської та Курської областей, які розташовані поряд з Україною. США, як зазначають автори статті, активно стежать за переміщенням російських військ.

"Будь-які ескалаційні чи агресивні дії з боку Росії викличуть велику стурбованість у США", — попереджав раніше прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

У Janes попереджають, що останнє переміщення російських військ має прихованіший характер, якщо порівнювати з попередніми перекиданнями підрозділів до кордонів України. Наразі передислокація підрозділів часто відбувається вночі та здійснюється елітними наземними підрозділами, і, як зазначають американські експерти, дії РФ спрямовані не на залякування України, а на створення військової загрози.

Влада України, зі свого боку, стверджує, що чисельність російських військ біля кордонів не зазнала істотних змін після весняної ескалації конфлікту, і закликає передчасно не робити висновків про те, які цілі переслідує Росія з перекиданням військових підрозділів.

Раніше CNN у своєму матеріалі стверджував, що РФ має можливості для повномасштабного вторгнення в Україну. За даними журналістів, частина американських чиновників розцінюють передислокацію російських військ до кордонів з Україною як підготовку для широкомасштабних бойових дій.

Інше американське видання WP також писало про збільшення російського військового угруповання на кордоні з Україною. У своїй статті журналісти зазначали, що російський елітний підрозділ — 1-а гвардійська танкова армія — проводить передислокацію особового складу та техніки до українських територій.