РФ має можливості для повномасштабного вторгнення в Україну, — CNN

Чиновники Білого дому трактують перекидання військ РФ як спробу залякати Україну чи підготовку до початку широкомасштабних бойових дій.

Адміністрація Джо Байдена стурбована можливою ескалацією конфлікту на Донбасі, тому уважно стежить за нарощуванням російських військ на кордоні з Україною. Про це пише CNN.

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За словами журналістів, президент США спеціально направив до Москви директора ЦРУ Вільяма Бернса, щоб передати спеціальне послання Білого дому.

Керівник розвідувального відомства мав повідомити Кремль про те, що Білий дім пильно стежить за нарощуванням військового угруповання РФ на кордоні з Україною.

За даними джерел, після переговорів у Москві директор ЦРУ Вільям Бернс провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським, намагаючись зняти напруженість на тлі можливої ескалації конфлікту.

"Сплеск дипломатії на високому рівні наголошує, наскільки серйозно адміністрація Байдена ставиться до останніх пересувань російських військ, навіть після того, як попереднє нарощування сил навесні зрештою не призвело до нового вторгнення. В останні тижні напруженість у відносинах між Україною та Росією також посилилася через глибоку українську енергетичну кризу, яка, на думку Києва, була цілеспрямовано спровокована Москвою", — зазначають автори статті.

Радник Володимира Зеленського у коментарі CNN підкреслив, що нарощування російських військ на кордоні з Україною, у поєднанні з енергетичним шантажем, передбачає більш агресивну позицію Росії щодо Києва.

Інсайдери у Білому домі по-різному трактують перекидання військ РФ до кордонів України. Деякі американські чиновники стверджують, що Росія готується до повномасштабного вторгнення, інші вважають, що Кремль просто проводить військові навчання, намагаючись залякати Київ.

"Адміністрація (Байдена — ред.) дуже, дуже стурбована — це найбільше занепокоєння, яке я чув про Росію за дуже довгий час. Я б не став недооцінювати це", — додав неназваний американський дипломат.

Високопосадовець Конгресу в коментарі CNN попередив, що Росія має можливість для повномасштабного вторгнення в Україну, і на тлі такого скупчення військ Володимир Путін може віддати наказ про початок бойових дій.

"Це, безумовно, безпрецедентне нарощування сил, і якби Росія захотіла вторгнутися до України — вона має можливості та потенціал для придушення українських військ. За такого великого нарощування сил Путін може віддати наказ про вторгнення у будь-який час", — заявив чиновник.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія нарощує війська неподалік північного кордону з Україною. На супутникових знімках можна побачити розгортання бронетанкового підрозділу, танків та САУ біля російського міста Єльня (Смоленська область), яке розташоване за 250 км від кордону з Україною. За потреби російські військові підрозділи можуть за кілька годин наблизитися до самого кордону.

Про збільшення російських військ на кордоні з Україною також написало видання WP. Журналісти стверджували, що 1-а гвардійська танкова армія, яка вважається елітним підрозділом армії РФ, проводить передислокацію особового складу та техніки до кордону з Україною.

ГУР Міноборони, у свою чергу, не підтвердило перекидання додаткових військових підрозділів РФ до кордону з Україною. Розвідка стверджує, що інформація про нарощування російського військового угруповання є елементом ІПСО (інформаційно-психологічна операція – ред.).