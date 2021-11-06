У РФ есть возможности для полномасштабного вторжения в Украину, — CNN

Чиновники Белого дома трактуют переброску войск РФ как попытку запугать Украину или подготовку к началу широкомасштабных боевых действий.

Администрация Джо Байдена обеспокоена возможной эскалацией конфликта на Донбассе, поэтому пристально следит за наращиванием российских войск на границе с Украиной. Об этом пишет CNN.

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По словам журналистов, президент США специально направил в Москву директора ЦРУ Уильяма Бернса, чтобы передать специальное послание Белого дома.

Руководитель разведывательного ведомства должен был уведомить Кремль о том, что Белый дом пристально следит за наращиванием военной группировки РФ на границе с Украиной.

По данным источников, после переговоров в Москве директор ЦРУ Уильям Бернс провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, пытаясь снять напряженность на фоне возможной эскалации конфликта.

"Всплеск дипломатии на высоком уровне подчеркивает, насколько серьезно администрация Байдена относится к последним передвижениям российских войск, даже после того, как предыдущее наращивание сил весной в конечном итоге не привело к новому вторжению. В последние недели напряженность в отношениях между Украиной и Россией также усилилась из-за углубляющегося украинского энергетического кризиса, который, по мнению Киева, был целенаправленно спровоцирован Москвой", — отмечают авторы статьи.

Советник Владимира Зеленского в комментарии CNN подчеркнул, что наращивание российских войск на границе с Украиной, в сочетании с энергетическим шантажом, предполагает более агрессивную позицию России по отношению к Киеву.

Инсайдеры в Белом доме по-разному трактуют переброску войск РФ к границам Украины. Некоторые американские чиновники утверждают, что Россия готовится к полномасштабному вторжению, а другие считают, что Кремль просто проводит военные учения, пытаясь запугать Киев.

"Администрация (Байдена — ред.) очень, очень обеспокоена — это самое большое беспокойство, которое я слышал о России за действительно очень долгое время. Я бы не стал недооценивать это", — добавил неназванный американский дипломат.

Высокопоставленный чиновник Конгресса в комментарии CNN предупредил, что у России есть возможность для полномасштабного вторжения в Украину, и на фоне такого скопления войск Владимир Путин может отдать приказ о начале боевых действий.

"Это, безусловно, беспрецедентное наращивание сил, и если бы Россия захотела вторгнуться в Украину — у нее есть возможности и потенциал для подавления украинских войск. При таком большом наращивании сил Путин может отдать приказ о вторжении в любое время", — заявил чиновник.

Ранее Фокус сообщал, что Россия наращивает войска недалеко от северной границы с Украиной. На спутниковых снимках можно увидеть развертывание бронетанкового подразделения, танков и САУ возле российского города Ельня (Смоленская область), который расположен в 250 км от границы с Украиной. При необходимости российские военные подразделения могут за несколько часов приблизиться к самой границе.

Об увеличении российских войск на границе с Украиной также писало издание WP. Журналисты утверждали, что 1-я гвардейская танковая армия, которая считается элитным подразделением армии РФ, проводит передислокацию личного состава и техники к границе с Украиной.

ГУР Минобороны, в свою очередь, не подтвердило переброску дополнительных военных подразделений РФ к границе с Украиной. Разведка утверждает, что информация о наращивании российской военной группировки является элементом ИПсО (информационно-психологическая операция — ред.).