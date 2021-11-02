Спутниковые снимки подтвердили: РФ наращивает войска недалеко от северной границы с Украиной (фото)

Передислокация бронетанкового подразделения, танков и самоходной артиллерии отличается от стандартного маршрута во время учений, которые обычно проходят под Москвой, отмечают аналитики Jane’s.

Новые снимки, сделанные коммерческим спутником в понедельник, 1 ноября, подтверждают недавние сообщения о том, что Россия вновь стягивает войска и военную технику недалеко от северной границы Украины. Об этом сообщает издание Politico.

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На изображениях, сделанных Maxar Technologies и опубликованных Politico, можно рассмотреть развертывание бронетанкового подразделения, танков, самоходной артиллерии вблизи российского г. Ельня (Смоленская обл.). Город расположен на границе с Беларусью, на расстоянии в 250 км от украинской границы, что не так и далеко, как может показаться. При необходимости военная техника и грузовики могут за несколько часов преодолеть такой путь и приблизиться к самой границе.

Как отмечает Politico, войска, в т.ч. элитной 1-й гвардейской танковой армии, начали перемещать в конце сентября из других военных частей, где они обычно дислоцируются.

Вместе с тем, новые данные Jane's Information Group, издания, специализирующегося на разведке из открытых источников, показывают передвижение войск в районе Брянска и Курска недалеко от северной украинской границы. Эти подразделения комплектуются боевыми танками T-80У и самоходной артиллерией. Части 1-й гвардейской танковой армии также были замечены в этой местности.

"Эти военные подразделения создавались для проведения военных операций на всех уровнях — от подавления повстанцев до механизированной военной кампании. Как правило, именно это подразделение получает новейшее оборудование и испытывает новые разработки и тактики", — отмечается в отчете Jane’s.

[ + – ] На снимке в высоком разрешении показана самоходная артиллерия и другая техника в районе города Ельня.

Такая передислокация отличается от стандартного маршрута во время учений, которые обычно проходят под Москвой, отмечают аналитики Jane’s.

[ + – ] Палатки войск и административной части в Ельне, Россия.

Напомним, украинская разведка не подтвердила переброску дополнительных войск РФ к границам Украины. Пресс-служба МО Украины сослалась на данные ГУР и назвала опубликованные в СМИ сообщения об увеличении военного присутствия российских войск на украинском направлении "элементом специальных информационно-психологических действий".

Ранее Фокус сообщал о том, что газета Washington Post написала об увеличении присутствия войск РФ на украинской границе. В публикации отмечалось, что элитное подразделение российской армии — 1-ой гвардейской танковой армии — проводит передислокацию личного состава и военной техники к границе с Украиной.