Супутникові знімки підтвердили: РФ нарощує війська неподалік північного кордону з Україною (фото)

Передислокація бронетанкового підрозділу, танків та самохідної артилерії відрізняється від стандартного маршруту під час навчань, які зазвичай відбуваються під Москвою, зазначають аналітики Jane's.

Нові знімки, зроблені комерційним супутником у понеділок, 1 листопада, підтверджують нещодавні повідомлення про те, що Росія знову стягує війська та військову техніку неподалік північного кордону України. Про це повідомляє видання Politico.

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На зображеннях, зроблених Maxar Technologies та опублікованих Politico, можна розглянути розгортання бронетанкового підрозділу, танків, самохідної артилерії поблизу російського м. Єльня (Смоленська обл.). Місто розташоване на кордоні з Білоруссю, на відстані 250 км від українського кордону, що не так і далеко, як може здатися. За потреби військова техніка та вантажівки можуть за кілька годин подолати такий шлях та наблизитися до самого кордону.

Як зазначає Politico, війська, зокрема елітну 1-шу гвардійську танкову армію, почали переміщати наприкінці вересня з інших військових частин, де вони зазвичай дислокуються.

Разом з тим, нові дані Jane's Information Group, видання, що спеціалізується на розвідці з відкритих джерел, показують пересування військ у районі Брянська та Курська поблизу північного українського кордону. Ці підрозділи комплектуються бойовими танками T-80У та самохідною артилерією. Частини 1-ї гвардійської танкової армії також були помічені у цій місцевості.

"Ці військові підрозділи створювалися для проведення військових операцій на всіх рівнях — від придушення повстанців до механізованої військової кампанії. Як правило, саме цей підрозділ отримує новітнє обладнання та випробовує нові розробки і тактики", — наголошується у звіті Jane's.

[ + – ] На знімку у високій роздільній здатності показана самохідна артилерія та інша техніка в районі міста Єльня.

Така передислокація відрізняється від стандартного маршруту під час навчань, які зазвичай відбуваються під Москвою, зазначають аналітики Jane's.

[ + – ] Намети військ та адміністративної частини в Єльні, Росія.

Нагадаємо, українська розвідка не підтвердила перекидання додаткових військ РФ до кордонів України. Пресслужба МО України послалася на дані ГУР та назвала опубліковані у ЗМІ повідомлення про збільшення військової присутності російських військ на українському напрямку "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій".

Раніше Фокус повідомляв про те, що газета Washington Post написала про збільшення присутності військ РФ на українському кордоні. У публікації наголошувалося, що елітний підрозділ російської армії — 1-ої гвардійської танкової армії — проводить передислокацію особового складу та військової техніки до кордону з Україною.