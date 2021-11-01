Розвідка не підтвердила додаткового перекидання російських військ до кордонів України (відео)

Інформація про нарощування військової присутності РФ могла з'явитися в ЗМІ у межах "інформаційно-психологічних дій".

Українська розвідка станом на 1 листопада не зафіксувала додаткового перекидання російських військ до кордону. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України на своєму сайті.

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Відомство, посилаючись на дані Головного управління розвідки, вважає, що опубліковані в засобах масової інформації та інших ресурсах факти нарощування військової присутності РФ на українському напрямі "є елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій", які є плановими в межах переміщення військ після завершення навчань.

[ + – ] Заява щодо ситуації на кордоні

"Військова розвідка України здійснює постійне спостереження за діями військ держави-агресора та зміною їх чисельність поблизу державного кордону України", — додали в Міноборони.

Нагадаємо, у середині жовтня в окупованому Росією Криму війська держави-агресора проводили масштабні навчання в Чорному морі, у яких було залучено понад 40 кораблів Чорноморського флоту РФ і близько 4 тисяч військовослужбовців.

30 жовтня видання Washington Post повідомило про нарощування присутності російських військ на кордоні. Зокрема, експерти стверджували, що елітний підрозділ збройних сил Росії – 1-а гвардійська танкова армія – переміщує особовий склад та техніку в бік України.

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