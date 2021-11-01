Разведка не подтвердила дополнительную переброску российских войск к границам Украины (видео)

Информация о наращивании военного присутствия РФ могла появиться в СМИ в рамках "информационно-психологических действий".

Украинская разведка по состоянию на 1 ноября не зафиксировала дополнительной переброски российских войск к границе. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Украины на своем сайте.

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Ведомство, ссылаясь данные Главного управления разведки, полагает, что опубликованные в средствах массовой информации и других ресурсах факты наращивания военного присутствия РФ на украинском направлении "являются элементом специальных информационно-психологических действий", которые являются плановыми в рамках перемещения войск после завершения учений.

[ + – ] Заявление касательно ситуации на границе

"Военная разведка Украины осуществляет постоянное наблюдение за действиями войск государства-агрессора и изменением их численности вблизи государственной границы Украины", — добавили в Минобороны.

Напомним, в середине октября в оккупированном Россией Крыму войска государства-агрессора проводила масштабные учения в Черном море, в которых были задействованы более 40 кораблей Черноморского флота РФ и около 4 тысяч военнослужащих.

30 октября издание Washington Post сообщило о наращивании присутствия российских войск на границе. В частности, эксперты утверждали, что элитное подразделение вооруженных сил России – 1-я гвардейская танковая армия — перемещает личный состав и технику в сторону Украины.

Ранее Фокус разбирался в истории вокруг освобождения украинскими военными села Старомарьевка Донецкой области, которое отрицают штабе Операции объединенных сил.