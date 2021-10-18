В оккупированном Крыму проходят учения ВМС России, в которых участвуют свыше 40 кораблей

По сведениям Южного военного округа, всего в учении задействованы 4 тысяч человек и до 200 единиц техники и вооружения.

Российские оккупационные войска проводят масштабные учения в Черном море, во время которых были задействованы свыше 40 кораблей Черноморского флота РФ. Об этом сообщает РИА "Новости".

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"Экипажи более 40 кораблей и катеров Черноморского флота приняли участие в масштабном двустороннем учении с войсками Южного военного округа (ЮВО) на полигоне Опук в Крыму", — говорится в сообщении.

В ходе проведения учений войска ЧФ отрабатывали действия по противодиверсионной обороне побережья и борьбе с морским десантом.

Во время учений были использованы крейсер "Москва", фрегат "Адмирал Григорович", ракетный корабль "Набережные Челны", Р-60 и другие, которые подавили условную береговую оборону неуправляемыми реактивными снарядами перед высадкой морских штурмовых групп на побережье. Десант морской пехоты высаживался с техникой из больших десантных кораблей "Саратов", "Новочеркасск" и других. Также были задействованы свыше 20 самолетов ЮВО, в числе которых были истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-24М и Су-34, которая наносила удары по позициям условного "противника".

Учения проходят в рамках контрольной проверки войск округа под руководством командующего войсками Южного военного округа генерала армии РФ Александра Дворникова. Всего, по сведения ЮВО, на учениях в оккупированном Крыму задействованы около 4 тысяч человек и до 200 единиц техники и вооружения.

Ранее сообщалось, что 21 сентября, на судостроительном заводе "Залив" в оккупированной Россией Керчи прошла церемония спуска на воду нового малого ракетного корабля "Аскольд".

В июле этого года российские военные проводили учения танкистов со стрельбами из танков Т-72Б3. Всего в учениях принимали участие больше 800 российских войск их Южного военного округа, куда оккупанты ввели Черноморский флот.