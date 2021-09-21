РФ в оккупированной Керчи спустила на воду корабль "Аскольд", способный нести ракеты "Калибр"

Это уже второе судно, построенное на керченском заводе. На церемонии присутствовал главнокомандующий Военно-морского флота РФ Николай Евменов.

Во вторник, 21 сентября, на судостроительном заводе "Залив" в оккупированной Россией Керчи прошла церемония спуска на воду нового малого ракетного корабля "Аскольд", который является частью проекта 22800 "Каракурт". По этому случаю в город прибыл главнокомандующий Военно-морского флота РФ Николай Евменов в сопровождении адмиралов и офицеров. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

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Ведомство отметило, что "Аскольд" стал вторым кораблем проекта "Каракурт", который был построен на керченском заводе. Первый корабль "Циклон" спустили на воду летом 2020 года, а третий — "Амур" — на данный момент находится на стадии строительства.

По данным портала Defense Express, в будущем флот страны-агрессора до 2023 года должны получить три корвета по проекту "Каракурт", которые фактически строятся в оккупированной Керчи, и два корвета по проекту 20380 "Стерегущий", которые строятся в Санкт-Петербурге.

"Аскольд" обладает такими характеристиками:

Полное водоизмещение судна — 870 тонн;

Длина корпуса — 67 метров;

Скорость и дальность плавания — до 30 узлов в час и до 2500 миль при автономности плавания 15 суток;

Экипаж — 39 человек;

Вооружение — одна артиллерийская установка калибра 76 мм АК-176МА, две 30-мм артустановки 630М, комплекс "Панцырь-М", вертикальная пусковая установка на 8 пусков для запуска крылатых ракет "Калибр".

По состоянию на 2017 год, стоимость одного малого корабля проекта "Каракурт" составляла 2 миллиарда рублей (около 700 миллионов гривен), сообщал "Коммерсант".

Представители Минобороны РФ утверждали, что корабли "Каракурт" являются более дешевой заменой фрегатам "Буревестник", сроки строительства которых были сорваны в связи с прекращением поставок двигателей из Украины, пишет "РИА Новости".

Тем временем в Турции началась закладка корвета Ada для нужд Военно-морских сил Украины. Ожидается, что он будет передан стране в 2022 году.

Основным противокорабельным вооружением корветов типа Ada в составе ВМС Украины станет американский комплекс RGM-28 Harpoon.