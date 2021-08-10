В Минобороны рассказали, чем вооружат корветы класса Ada, заказанные у Турции

В числе вооружений на украинских корветах будут стоять противокорабельные ракеты, торпеды и зенитно-ракетные комплексы иностранного производства.

Основным ударным противокорабельным вооружением на боевых корветах класса Ada в составе Военно-морских сил Украины, которые построит Турция, станет американский комплекс RGM-28 Harpoon, а против вражеских лодок намерены использовать 324-миллиметровые торпедные аппараты с противолодочными торпедами MU90 Impact. Об этом говорится в ответе Министерства обороны Украины на запрос "Радио Свобода".

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Что касается каких-либо украинских образцов, то они в перечне вооружения украинских кораблей отсутствуют.

В числе прочих вооружений на украинских корветах — зенитно-ракетный комплекс VL MIСA от MBDA, который будет защищать экипаж от воздушных угроз. Основной артиллерией корабля станет классическая 76-миллиметровая ОТО Melara Super Rapid.

Вышеупомянутые пушки, как упоминает профильное издание Defence Express, являются своеобразным мировым бестселлером своего класса и устанавливаются практически на все современные корветы и фрегаты.

Помимо этого, предусмотрена дополнительная артиллерийская установка в виде 35-миллиметровой скорострельной автоматической зенитной установки Oerlikon Millennium и 12,7-миллиметровые пулеметные модули Aselsan STAMP, управляемые дистанционно.

Фото: Defense Express

В начале 2021 году экс-заместитель министра обороны Александр Мирон описывал схожий с вышеупомянутым перечень вооружения новых корветов.

"В корветах Ada для Украины предусмотрена максимизация использования противокорабельных ракет. В первую очередь, конечно, это наш украинский" Нептун ", но и американский Harpoon, турецкий Atmaca, норвежская Naval Strike Missile и другие ракеты, которые сейчас только разрабатываются", — заявлял Миронюк в феврале.

Следует отметить, что ранее эксперт "Центра оборонных стратегий", бывший замначальника штаба ВМСУ, капитан 1 ранга запаса Андрей Рыженко заявил, что турецкие корветы класса Ada не совсем подходят под нужды отечественных моряков. По его словам, причина заключается в их стоимости, невыполнении первого этапа Стратегии развития флота и отсутствия базы моряков для корвета.

Как он утверждает, цена одного корвета составляет 350 миллионов долларов, хотя он будет иметь восемь крылатых ракет — как корвет "Владимир Великий", который намерены достроить. При этом стоимость последнего составит 60 миллионов долларов. На покупку же корветов класса Ada уйдет почти весь бюджет ВМС Украины, составляющий 3 миллиарда гривен.

Напомним, 18 декабря 2020 был заключен контракт по закупке турецких корветов для ВМСУ. Позднее стало известно, что Минобороны Украины выделило первые 3,8 млрд для строительства корветов. Контрактом предусматривается постройка 5 корветов.

Военный аналитик Фокуса Игаль Левин разбирался, зачем Украине достраивать корвет "Владимир Великий" за 8 млрд гривен.