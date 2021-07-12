Ненужные для флота. Бывший замначальника штаба ВМСУ о турецких корветах Ada для армии

Для военно-морских сил приступать к закупке корветов стоило бы приступать после создания "москитного флота", поэтому сейчас это идет в разрез со Стратегией развития флота до 2035 года.

Эксперт "Центра оборонных стратегий", бывший замначальника штаба ВМСУ, капитан 1 ранга запаса Андрей Рыженко в интервью для "Флот-2017" рассказал, почему турецкие корветы не совсем подходят под нужды моряков.

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По словам Рыженко, вместе с достройкой "Владимира Великого" было решено купить турецкие Ada для Военно-морских сил. Он выделил три момента, которые делают корветы не нужными для армии:

Стоимость

Невыполнение первого этапа Стратегии развития флота

Отсутствие базы для корвета

Цена одного корвета составляет 350 млн долларов и имеет 8 крылатых ракет, как и у катера. Но при этом катер стоит 60 млн долларов. Сейчас на их покупку уходит почти весь бюджет ВМС Украины — 3 млрд гривен.

[ + – ] Андрей Рыженко

Военно-морские силы еще не выполнили задачи первого этапа, который должен обеспечить защиту с моря.

Корвет негде разместить, к их закупке нужно было приступать на 2-3 этапе внедрения Стратегии, создав скелет "москитного флота".

Центр оборонных стратегий — это неправительственная, неприбыльная аналитическая организация. Они разрабатывают стратегии и решения для укрепления обороны Украины.

Напомним, 18 декабря 2020 был заключен контракт по закупке турецких корветов для ВМСУ. Позднее стало известно, что Минобороны Украины выделило первые 3,8 млрд для строительства корветов. Контрактом предусматривается постройка 5 корветов.

Военный аналитик Фокуса Игаль Левин разбирался, зачем Украине достраивать корвет "Владимир Великий" за 8 млрд гривен.