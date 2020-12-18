Украина впервые закупает иностранные военные корабли: это турецкие корветы класса “Ада”
Военный корабль нового типа может принять с платформы 10-тонный вертолет.
Сумма сделки, как и количество корветов не разглашается. Корабли поставят в рамках углубления сотрудничества в оборонной сфере между Украиной и Турцией, информируют на сайте Минобороны.
Это соглашение должно значительно усилить украинский флот, способствуя безопасности в Черном и Азовском морях. Министр обороны Андрей Таран подчеркивает, что это первая закупка Украиной иностранных военных кораблей.
Основные характеристики катера класса "Ада":
- Водоизмещение — 1524 т (стандартное), 2032 т (полное)
- Длина — 99 м;
- Ширина — 14,4 м;
- Скорость хода – 15-30 узлов;
- Осадка – 3,6 м;
- Дальность плавания — 3500 миль
- Экипаж — 93 + 13 доп. мест.
- Автономность плавания: 10-21 день.
Данный класс кораблей позволяет погружать на борт с платформы 10-тонный вертолет. Операции с вертолетом могут совершаться при 4-балльном волнении моря.
Турция и Украина укрепляют сотрудничество в оборонной сфере. Напомним, что ранее Минобороны заключило соглашение с Турцией о совместном производстве кораблей и беспилотников. А президент Зеленский сообщал о планах построить две военно-морские базы для защиты Черноморского региона.