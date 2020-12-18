Украина впервые закупает иностранные военные корабли: это турецкие корветы класса “Ада”

Военный корабль нового типа может принять с платформы 10-тонный вертолет.

Сумма сделки, как и количество корветов не разглашается. Корабли поставят в рамках углубления сотрудничества в оборонной сфере между Украиной и Турцией, информируют на сайте Минобороны.

Это соглашение должно значительно усилить украинский флот, способствуя безопасности в Черном и Азовском морях. Министр обороны Андрей Таран подчеркивает, что это первая закупка Украиной иностранных военных кораблей.

[ + – ] Корвет класса "АДА"

Основные характеристики катера класса "Ада":

Водоизмещение — 1524 т (стандартное), 2032 т (полное)

Длина — 99 м;

Ширина — 14,4 м;

Скорость хода – 15-30 узлов;

Осадка – 3,6 м;

Дальность плавания — 3500 миль

Экипаж — 93 + 13 доп. мест.

Автономность плавания: 10-21 день.

Данный класс кораблей позволяет погружать на борт с платформы 10-тонный вертолет. Операции с вертолетом могут совершаться при 4-балльном волнении моря.

Турция и Украина укрепляют сотрудничество в оборонной сфере. Напомним, что ранее Минобороны заключило соглашение с Турцией о совместном производстве кораблей и беспилотников. А президент Зеленский сообщал о планах построить две военно-морские базы для защиты Черноморского региона.