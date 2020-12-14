Минобороны заключило соглашения с турецкими компаниями о производстве кораблей и беспилотников

Украина последовательно продвигается к началу производства на территории страны ударных беспилотников Bayraktar.

Это "первые в истории внешнеэкономические сделки на товары военного назначения, заключенные Министерством обороны Украины". Так министр обороны Андрей Таран назвал подписанные им 14 декабря соглашения с турецкими компаниями о передаче технологий и о производство корветов и ударных беспилотных авиационных комплексов для нужд ВСУ.

В октябре Андрей Таран и президент Директората оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, подписали меморандум, в котором были обозначены намерения начать совместные проекты по строительству боевых кораблей, беспилотных летательных аппаратов и всех видов турбинных двигателей. Тогда же было подписано рамочное военное соглашение между правительствами Украины и Турции.

Подписание документов 14 декабря состоялось в рамках визита турецкой делегации во главе с Исмаилом Демиром в Украину. В этот же день Государственный департамент США сообщил о выключении Демира в санкционный список из-за покупки турцией российских зенитных комплексов С-400.

Напомним, пять новых турецких беспилотников (БПЛА) Bayraktar будут закуплены в 2021 году для нужд Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Украина закупила в 2019 году ударные оперативно-тактические БПЛА Bayraktar TB2. По неофициальным данным, сумма контракта $69 млн. Должны быть поставлено 6 БПЛА, 2 станции управления, 200 боеприпасов (управляемые авиабомбы), а также запасные части.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский рассказал, что в рамках договоренности с турецкой компанией Baykatar о размещении в Украине производства БПЛА Киев ищет площадку для соответствующего предприятия.

В 2014 году БПЛА прошел боевое крещение во время операции в турецкой части Курдистана. В 2019 году Bayraktar TB2 были использованы в Ливии против армии Хафтара. Они широко применялись во время турецкой операции "Весенний щит" в провинции Идлиб. В частности, 3 марта 2020 года минобороны Турции заявило, что его беспилотники в Сирии уничтожили за сутки два комплекса ПВО "Панцирь-С1" российского производства. Эти БПЛА активно применял Азербайджан в ходе недавней войны в Нагорном Карабахе.