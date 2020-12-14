США ввели санкции против Турции за покупку зенитных ракетных комплексов С-400

Санкции начнут действовать через 30 дней после вступления в силу закона об оборонном бюджете, который пока не подписан президентов США.

Госдепартамент США объявил о введении санкций в отношении Управления оборонной промышленности (SSB) Турции. Они включают запрет на все экспортные лицензии и разрешения США для SSB, а также замораживание активов и визовые ограничения для президента SSB Исмаила Демира и трех других руководителей управления.

Санкции введены соответствии с разделом 231 Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA) "за сознательное участие в крупной сделке с Рособоронэкспортом, основным экспортным предприятием России, в виде закупки зенитного ракетного комплекса С-400".

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В заявлении Госдепа отмечается, что США неоднократно давали понять Турции, что покупка системы С-400 поставит под угрозу безопасность военной техники и персонала США и предоставит значительные средства оборонному сектору России, а также предоставит России доступ к вооруженным силам Турции и ее оборонной промышленности. Тем не менее Турция решила продолжить закупку и испытания С-400, несмотря на наличие альтернативных, совместимых с НАТО систем, отвечающих ее оборонным требованиям.

Ранее из-за этого решения было приостановлено участие Турции в глобальном партнерстве по истребителям F-35 Joint Strike Fighter, а вскоре она будет исключена из него.

Но Госсекретарь США Майк Помпео дал еще одну возможность властям Турции для исправления. "Я призываю Турцию незамедлительно решить проблему С-400 в координации с США. Турция является ценным союзником и важным партнером США в области региональной безопасности, и мы стремимся продолжить нашу многолетнюю историю продуктивного сотрудничества в оборонном секторе, как можно скорее устранив препятствие, связанное с владением Турцией С-400", – заявил он.

Эти санкции включены в проект оборонного бюджета США на 2021 год, который уже принят Конгрессом США и ожидает подписания президентом Дональдом Трампом. Санкции начнут действовать через 30 дней после вступления в силу закона об оборонном бюджете.

Россия и Турция заключили контракт на поставку комплексов С-400 в 2017 году. Турция впервые испытала их в октябре, вызвав осуждение со стороны Пентагона. В конце августа глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сказал, что контракт с Анкарой на дополнительную партию С-400, вероятно, будет подписан в 2021 году.

В ноябре этого года министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Турция готова обсудить с США их "беспокойство" по поводу операционной совместимости С-400 и F-35. США холодно отреагировали на это предложение, и вскоре после этого Помпео демонстративно не встречался с официальными лицами турецкого правительства во время визита в Стамбул.

Анкара заявляла, что была вынуждена купить российскую систему, потому что США отказались продавать ей комплексы Patriot. Турецкое правительство также указало на то, что оно считает претензии США в свой адрес примером двойных стандартов, поскольку другой член НАТО – Греция использует ракеты российского производства.