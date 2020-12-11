В США утвердили оборонный бюджет на 2021 год: Украине отправят 250 млн долларов
На 2021 год Штаты выделили Украине на 50 миллионов долларов меньше, чем на текущий год.
Сенат Соединенных Штатов поддержал законопроект об оборонном бюджете на 2021 финансовый год, сообщает в пятницу, 11 декабря агентство "Reuters".
"Большинство членов Сената США, возглавляемого республиканцами, проголосовали за обширный ежегодный оборонный законопроект на общую сумму в 740 миллиардов долларов, в пятницу", – передает "Reuters".
В документ, в числе прочего, вошли 250 миллионов долларов, которые должны быть направлены на нужды Вооруженных сил Украины.
Напомним, 9 декабря Палата представителей Конгресса США 67% голосов (289 из 431-х) поддержала законопроект об оборонном бюджете на 2021 год, в котором официально прописана помощь Киеву. Также, законопроект включает положения об ужесточении санкций против российских трубопроводных проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Как мы сообщали ранее, документ предполагает обязательное введение санкций против Турции из-за покупки ею российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
В четверг, 10 декабря Соединенные Штаты подтвердили поддержку Украины "в рамках пакета помощи сектора национальной безопасности и обороны", однако с поправкой, что Киеву необходимо продолжать реформы в сфере обороны. Детали "оборонного пакета" пока не разглашаются.
Закон о национальной обороне (NDAA) принимается Конгрессом США 59 лет подряд. В оборонном бюджете на 2020 год США было заложено 300 млн долларов на повышение обороноспособности Украины, включая поставки Киеву летального оружия и усиление береговой охраны.