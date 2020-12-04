В оборонный бюджет США на 2021 год внесены обязательные санкции против Турции

США уже третий год подряд грозят Турции санкциями за покупку российских ракетных систем С-400, и впервые собираются воплощать свои угрозы в действительность.

Проект оборонного бюджета США на 2021 предполагает обязательное введение санкций против Турции из-за покупки ею российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".

Об этом указано в самом документе "William M. (Mac) Thornberry National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2021" (NDAA), распространенном в четверг, 3 декабря. Документ назван в честь уходящего в отставку высокопоставленного члена Комитета по вооруженным силам Палаты представителей, Уильяма Мака Торнберри.

"Не позднее чем через 30 дней после выступления в силу этого закона, президент должен ввести пять или более из ограничительных мер, указанных в разделе 235 закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций", в отношении каждого лица, которое сознательно участвовало в приобретении систем С-400", говорится в распространенном в четверг документе".

Как говорится в резюме законопроекта, от комитета Сената по вооруженным силам: "В этом году отмечается 60-й год подряд, когда Конгресс выполнил свой конституционный долг по обеспечению общей защиты, приняв Закон о разрешении на национальную оборону".

Отметим, что Турция в обход запрета на покупку ракет большой дальности, в 2017 году первой из стран НАТО заключила контракт с Москвой по покупке комплексов С-400 "Триумф". Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у США и Североатлантического альянса, в связи с чем Турция была исключена из американской программы производства истребителей пятого поколения "F-35".

Президент Турции Тайип Эрдоган в октябре этого года заявил, что Анкара не намерена отказываться от С-400, несмотря на давление со стороны США. В своем заявлении Эрдоган предложил США перестать угрожать Турции и попробовать ввести их в действительности.

Как стало известно в среду, компромиссный проект оборонного бюджета США, который уже согласован обеими палатами американского Конгресса, столкнулся с угрозой вето со стороны действующего президента США Дональда Трампа, который потребовал, чтобы в документ были включены формулировки, отменяющие правовую защиту для компаний социальных сетей.

"Раздел 230, являющийся подарком для технологических компаний, – это серьезная угроза национальной безопасности и честности выборов. Если этот опасный и нечестный раздел не будет полностью убран из военного бюджета, я безоговорочно наложу на него вето, когда он поступит мне", – написал Трамп у себя в Twitter 2-го декабря.

В частности в Белом Доме заявляют, что растет разочарование по поводу того, что NDAA используется в качестве средства решения вопросов, не связанных с обороной, потому что это один из немногих законодательных актов, которые принимаются каждый год.

Напомним, в среду Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара будет укреплять отношения с Киевом, особенно в области военного сотрудничества и оборонной промышленности, и поддержит Украину в переговорах по деоккупации Крымского полуострова.