Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара будет укреплять отношения с Киевом, особенно в области военного сотрудничества и оборонной промышленности.

Турция поддерживает Украину в инициативе проведения переговоров по деоккупации Крыма. Об этом написал глава МИД страны Мевлют Чавушоглу в Twitter по итогам встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Турецкий дипломат заявил, что Киев и Анкара будут укреплять отношения, особенно в области военного сотрудничества и оборонной промышленности.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что надеется, что Турция будет играть значительную роль в работе Крымской платформы и решении вопроса деоккупации Крыма.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, подтвердил, что Турция не признает незаконную аннексию Крыма Россией и поддерживает территориальную целостность Украины. Он добавил, что считает Украину ключевой страной, способной обеспечить стабильность и безопасность Турции.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября представил в ООН концепцию международной Крымской платформы и предложил международным партнерам присоединиться к этой инициативе, чтобы объединить усилия для деоккупации Крыма.