Минобороны Турции заявило, что его силы в Сирии уничтожили за сутки два комплекса ПВО

В ночь на 3 марта турецкий ударный дрон уничтожил в Сирии российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1", который Россия поставляет войскам Башара Асада для прикрытия военных объектов от нападения с воздуха. Соответствующее видео размещено в Twitter ресурса Clash Report, который регулярно сообщает об успехах турецких сил в этом конфликте.

ЗРПК, якобы, уничтожен в 15 км на юго-востоке от города Идлиб – примерно там же, где несколькими днями ранее турецкий дрон уничтожил такой же комплекс. Во время атаки радар ЗПРК был активен, и система была направлена против турецкого беспилотника, утверждает источник.

Кроме того, Clash Report утверждает, что другой дрон уничтожил и российский комплекс ПВО "Бук-М2", "когда режим Асада попытался вывести его из зоны конфликта". Подтверждающего видео пока нет.

3 марта минобороны Турции заявило, что его силы в Сирии уничтожили за сутки два комплекса ПВО.

"Панцирь-С1" (по кодификации НАТО – SA-22 Greyhound) – российский ЗРПК малого радиуса действия наземного и морского базирования. Работы по созданию комплекса были завершены в 1994 году. С того времени он был значительно модернизирован.

Комплекс может устанавливаться на гусеничном или колесном шасси, на прицепе или стационарно. Управление ведется двумя или тремя операторами. Противовоздушная оборона осуществляется автоматическими пушками и управляемыми ракетами с инфракрасным и радиолокационным слежением.

Сообщается, что комплекс имеет зону перехвата целей по высоте от 0 м и по дальности от 200 м. Досягаемость по высоте 15 км, по дальности 20 км. Наименьшая эффективная поверхность рассеивания (ЭПР) обнаруживаемой цели для комплекса составляет 2–3 квадратных сантиметра. Это позволяет фиксировать даже малоразмерные беспилотники ближнего действия.

По данным контрактов, цена одного ЗРПК «Панцирь-С1» при экспортных поставках составляет от 13,15 до 14,67 млн долларов.

Как ранее сообщал Фокус: